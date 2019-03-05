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Avrupa'da Türk sporcuları, bir gümüş ve üç bronz madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular, bir gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

05 Mart 2019 Salı 23:59
Avrupa'da Türk sporcuları, bir gümüş ve üç bronz madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular, bir gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonaya grekomoren stil müsabakalarıyla devam edildi.

Organizasyonda 77 kiloda final müsabakasına çıkan Serkan Akkoyun, Rus rakibi Islam Opiev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Şampiyonada 63 kiloda Abdullah Toprak, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Osman Yıldırım da çıktıkları repesaj müsabakalarını kazanarak bronz madalya aldı.

 

- Kerem Kamal finalde

 

Şampiyonada 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, finale yükseldi.

Kerem Kamal, altın madalya için yarın Rumen Razvan Arnaut ile karşılaşacak.

Organizasyonda 82 kiloda Hasan Basri Yıldırım ve 97 kiloda İbrahim Tığcı yarın bronz madalya için mindere çıkacak. 72 kiloda Cengiz Arslan da repesaj maçı yapacak.

Şampiyonaya yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 23:59
  1. Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
  2. Güreş
  3. madalya
  4. Serkan Akkoyun

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