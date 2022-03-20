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Dünya Avrupa'da Rusya korkusu! Patriotlar yola çıktı
Dünya

Avrupa'da Rusya korkusu! Patriotlar yola çıktı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrası Avrupa'yı korku sardı. Olası bir Rusya saldırısından korunmak için NATO'nun Almanya ve Hollanda'dan talep ettiği ve Avrupa'dan yola çıkan "Patriot Hava Savunma Sistemleri" ilk kez görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 16:03:00 - 2022-03-20 16:04:11

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında Rusya'nın Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa'daki ülkelere de saldırısı ihtimaline karşı 18 Mart 2022'de NATO'nun talebi üzerine Almanya ve Hollanda, Slovakya'ya Patriot Hava Savunma Sistemleri gönderme kararı almıştı.

Bu kararın ardından Avrupa'dan yola çıkan Patriot sistemlerinin sevkiyatı Çekya'da görüntülendi.

Slovakya'da 6 ay kalacak

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından, Slovakya'ya gönderilen Patriot'lara ilişkin yapılan açıklamada, sistemlerin Slovakya'nın orta kesimindeki Silezya hava üssü yakınlarına konuşlandırılacağı belirtildi. Bu sistemlerin Nisan ayından itibaren aktif edileceği ve Slovakya'da 6 ay kalacağı kaydedildi.

S-300'ler de Ukrayna yolcusu

Öte yandan Slovakya, Patriot Hava Savunma Sistemleri'ne sahip olurken, ülkenin elindeki S-300 Hava Savunma Sistemleri'nin Ukrayna'ya gönderilmesi planlanıyor.

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