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Dünya Avrupa'da panik: Bize saldırırlarsa çaresiz kalırız
Dünya

Avrupa'da panik: Bize saldırırlarsa çaresiz kalırız

Eski Belçika Başbakanı, Rusya'nın Avrupa'ya saldırması durumunda AB'nin çaresiz kalacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 22:25:00 -
Avrupa'da panik: Bize saldırırlarsa çaresiz kalırız

Eski Belçika Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya saldırmaya karar vermesi durumunda Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın önünde çaresiz kalacağını söyledi.

AB geçen hafta yaptığı toplantıda, kendi ordusu kurmak için 4,3 milyar sterlinlik (5,05 milyar avro) bir savunma projesi hazırlığı iddia edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel uzun zamandır AB ordusu kurmak için öncülük ettiği dile getiriliyor ancak hala bir AB ordusu henüz mevcut değil.

AB ordusunun olması konusunun en ateşli savunucularından biri olan Belçika'nın eski Başbakanı ve AB'nin Brexit koordinasyon grubunun başkanı Verhofstadt, AB'nin küresel bir savunma gücü olarak düşmanlarına meydan okumak için bir orduya ihtiyaç olduğunu iddia etti.

Belçikalı eski başbakan, yaptığı bir konferansta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isterse Rus Ordusu'yla Avrupa'ya girip çaresiz bırakabileceği konusunda ikaz etti.

Verhofstadt, "Yeni bir Avrupa vizyonunu belirlenerek, sınırlarını koruyabilen, çıkarlarını koruyabilen, gerçekten egemen bir Avrupa kurmamız lazım." dedi.

Verhofstadt ayrıca, "Avrupa'nın savunma rakamların ne olduğunu biliyor musunuz? Avrupa ülkeleri Amerikan ordusunun bütçesinin %40 ile %45'ini harcıyor ama ABD Ordusu'nun operasyonlarının sadece %10 ile %15'ini yerine getirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: star.com.tr

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Yorumlar

Abdulcabbar

Ya hu bizimle ticaret yaparlarsa insanlarımızın refahını şu kadar artırırım diyeceklerine ha bire savaşırsak diye söz eden bu aptal ülke liderleri gerçekten bir gün dünyanın sonunu getirecekler.
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Sosyalist Necati

Vur be Putin vur, salla S-500`leri avrupaya. Baban Lenin`nin hayrina firlat gitsin.
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