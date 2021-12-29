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Gündem Avrupa’da Omicron alarmı: İngiltere’de vaka rekoru kırıldı
Gündem

Avrupa’da Omicron alarmı: İngiltere’de vaka rekoru kırıldı

İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre son 24 saatte 129 bin 471 yeni koronavirüs vatası tespit edildi. Bu rakam ülkedeki tedirginliğin artmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 01:00:00 -
Avrupa’da Omicron alarmı: İngiltere’de vaka rekoru kırıldı

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da 17 bin 269 vaka sayısının görülmesiyle Omicron vaka sayısı 177 bin 201'e çıktı. Ancak Galler'in Noel ve resmi tatiller nedeniyle bildirimde bulunmaması ve İskoçya da artık haftada bir açıklama kararı aldığı için toplam Omicron varyantı vaka sayısı tam olarak bildirilemedi.

Öte yandan hastanedeki hasta sayısı, bir gün içinde yaklaşık 1000 artarak 8 bin 474'ten 9 bin 546'ya çıktı. Geçen haftaya göre artış olsa da salgının zirvesinde görülen 34 bin hasta sayısının çok gerisinde kalındı.

İngiltere'de hükümet, dün artan vakalara rağmen yeni yıldan önce yeni kısıtlama getirmeme kararı almıştı. Ancak Galler'de gece kulüplerinin kapatılması ve İskoçya'da da sosyalleşmenin sınırlandırılması kararlaştırılmıştı.

 

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