Avrupa'da öldürdü, Türkiye'ye geliyor! İstanbul'da günlerce sürecek! Profesör tarih verip korkuttu

Avrupa sıcaklar nedeniyle kavruluyor. İspanya ve Portekiz’de bin 27 kişinin sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Türkiye'de ise Muğla ve Antalya'da sıcaklıklar 44 dereceyi görecek. Yurt geneli ve İstanbul gibi büyükşehirlerde son duruma ilişkin konuşan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise çarpıcı sözler kullandı.

Yüksek sıcaklık uyarısı!

Öte yandan Antalya Valiliği, 19-25 Temmuz tarihleri arasında il genelinde yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların Antalya il genelinde 19 Temmuz ile 25 Temmuz akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde 38 ila 44 derece, iç kesimlerde 32 ila 36 derece arasında olmasının beklendiği kaydedildi.

Muğla'da orman yangını riski yüksek!

Muğla Valiliği de, il genelinde hafta boyunca sürecek yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde içinde bulunulan haftada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın 21 Temmuz'dan itibaren Kıyı Ege'de saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvette olacağı belirtildi.

O güne dikkat! İstanbul'da kaç gün sürecek?

CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise Türkiye’deki son durumu değerlendirdi. Şen, "Sıcak hava dalgası Türkiye’de Marmara, Ege ve Akdeniz’e cuma günü gelecek. Ankara’da da 28 iken 32 derecelere çıkacak, Antalya’da 37 derece iken 40 dereceyi geçecek. İstanbul’da 2 veya 3 gün, Akdeniz’de ise yaklaşık 5 gün sürmesi bekleniyor... Bir sıcak hava dalgası 10-15 gün kalmaz zaten. Kaldığı takdirde hasarı çok büyük olur. Tatile gidenler lütfen ‘Para verdik denize girmeyelim mi?’ diye düşünmesinler. Sabah 11.00 ile 16.00 saatleri arasında denize girmeyin. Sağlığınız daha önemli. Şapkasız, gözlüksüz çıkmayın. Bol ve açık renk kıyafetler giyin. Sıcak havada vücut terleyerek vücut ısısını regüle etmeye ve kendisini 37 derecede tutmaya çalışır. Vücut üstündeki ter kurumadan ikinci bir terleme olursa, tansiyon düşer ve bayılma meydana gelir" dedi.