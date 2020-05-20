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Avrupa’da korona virüsle mücadelede göçmenler ön saflarda

Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson yaptığı açıklamada, "Korona virüs krizinde ön planda mücadele edenlerin göçmen kökenli insanlar olduğunu görebiliriz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:38:04 -
Avrupa’da korona virüsle mücadelede göçmenler ön saflarda

Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson yaptığı açıklamada, "Korona virüs krizinde ön planda mücadele edenlerin göçmen kökenli insanlar olduğunu görebiliriz" dedi.


Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Avrupa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede göçmenlerin ön planda yer aldığını ifade etti. Salgında göçmenlerin kilit rol oynadığını belirten Johansson, "İsveç’te her 3 doktordan biri Avrupa dışında doğan göçmen kökenli. Farklı geçmişlere sahip bu temel işçileri artık her gün gazetelerin ön sayfasında görebiliriz" diye konuştu.


Korona virüs ile mücadele eden sağlıkçılara gönüllük esası ile yardım edenlerin çoğunun da göçmen olduğuna dikkat çeken Johansson, "Korona virüs krizinde ön planda mücadele edenlerin göçmen kökenli insanlar olduğunu görebiliriz. Virüsle mücadelenin merkezinde bulunan bu insanlar Avrupa’nın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.


Avrupa’ya yılda 1-1.5 milyon göçmen geldiğine işaret eden Johansson, "Onlar olmasaydı Avrupa olarak biz fakir olacaktık" dedi.


Göçmenleri kötü göstermek isteyen ırkçı ve aşırı sağcı gruplardan da rahatsızlık duyduklarını dile getiren AB İçişleri Komiseri Johansson, "Her vakit göçmen kökenli insanlarımızı kötü göstermek isteyen ırkçı çevreler olacaktır. Bir daha hatırlatmak istiyorum. Göçmenler bizim parçamızdır" şeklinde konuştu.

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