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Dünya Avrupa'da kış korkusu! Kriz derinleşebilir
Dünya

Avrupa'da kış korkusu! Kriz derinleşebilir

Enerji tedarikinde sorun yaşayan Avrupa'da, kışın krizin derinleşmesinden endişe ediliyor. İngiltere Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, enerji faturalarına getirilen yüzde 80'lik üst limitin orta gelirlileri bile zorlayabileceğini söyledi. Polonya'da ise hükümet sınırlı kömür alımlarının yolunu açtı. Kömür madenlerinin önünde, kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 21:55:00 -
Avrupa'da kış korkusu! Kriz derinleşebilir

İngiltere'de kabine, senelik enerji faturalarının üst limitinin yüzde 80 artırılması sonrası çözüm arayışında.

Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, bu artışın kışın yoksullar kadar orta gelirlileri de zorlayacağını söyledi. TRT Haber'de yer alan bilgiye göre; "İngiltere 2 yıl ekonomik olağanüstü hal yaşayabilir" diyen Zahawi, yaklaşık 6 milyon küçük işletme üzerinde de büyük baskı oluşacağını belirtti.

Polonya'da da kış kaygısı kapıda. Nisandan bu yana kömür alımlarının durdurulduğu ülkede hükümet, artan baskıya direnemedi.

Bogdanka kömür madeninin önünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Günlerdir sırada bekleyen Polonyalılar, uygulamadaki aksaklıklardan şikayetçi.

Senelik 55 milyon ton kömür üretiminin yapıldığı Polonya'da, ihtiyacın kalanı Rusya'dan ithal ediliyordu. Ancak Ukrayna'daki savaş sonrası Rusya'ya karşı alınan ambargo kararları, kömür ithalatını da olumsuz etkiledi.

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