Avrupa'da kış korkusu! Kriz derinleşebilir

İngiltere'de kabine, senelik enerji faturalarının üst limitinin yüzde 80 artırılması sonrası çözüm arayışında.

Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, bu artışın kışın yoksullar kadar orta gelirlileri de zorlayacağını söyledi. TRT Haber'de yer alan bilgiye göre; "İngiltere 2 yıl ekonomik olağanüstü hal yaşayabilir" diyen Zahawi, yaklaşık 6 milyon küçük işletme üzerinde de büyük baskı oluşacağını belirtti.

Polonya'da da kış kaygısı kapıda. Nisandan bu yana kömür alımlarının durdurulduğu ülkede hükümet, artan baskıya direnemedi.

Bogdanka kömür madeninin önünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Günlerdir sırada bekleyen Polonyalılar, uygulamadaki aksaklıklardan şikayetçi.

Senelik 55 milyon ton kömür üretiminin yapıldığı Polonya'da, ihtiyacın kalanı Rusya'dan ithal ediliyordu. Ancak Ukrayna'daki savaş sonrası Rusya'ya karşı alınan ambargo kararları, kömür ithalatını da olumsuz etkiledi.