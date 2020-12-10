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Dünya Avrupa'da H5N8 kâbusu!
Dünya

Avrupa'da H5N8 kâbusu!

Koronavirüsle boğuşan Danimarka’nın Jelling kasabasında 700 kümes hayvanının bulunduğu bir hobi çiftliğinde kuş gribi tespit edildiği ve kümes hayvanlarının itlaf edileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 02:03:00 -
Avrupa'da H5N8 kâbusu!

Gıda ve Kontrol İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI) tarafından yapılan kontrollerde, Jylland yarımadasındaki Vejle kenti yakınlarında bulunan Jelling kasabasındaki bir hobi çiftliğinde kümes hayvanlarında H5N8 virüsüne rastlandı.

Çiftlikteki yaklaşık 700 kümes hayvanının virüsün yayılmasını önlemek amacıyla itlaf edileceğini bildiren Gıda ve Kontrol İdaresi, söz konusu çiftliğe 3 ve 10 kilometre uzaklığında bulunan diğer kümes hayvanları için kısıtlamalar getirileceğini de duyurdu.

Danimarka’da geçen ay yaban kuşlarında da kuş gribine rastlanmıştı.

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