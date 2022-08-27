Avrupa'da enerji krizi! Yürüyen merdivenleri durdurdular

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Avrupa'da enerji krizi gündemdeki en önemli konulardan biri durumuna geldi. Avrupa, enerjide yeni yollar aramaya çalışırken Almanya'da AVM'lerde yeni bir uygulamaya gidildi. Alman Bild gazetesinde yer verilen habere göre, bazı AVM'ler enerji tasarrufu için yürüyen merdivenleri kapattı.

GALERIA Kaufhof CEO'su Miguel Müllenbach BILD'e yaptığı açıklamada, "Aydınlatma ve yürüyen merdiven alanında müşterileri etkilemeden zaten elektrik tasarrufu yapıyoruz" dedi.