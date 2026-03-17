Avrupa'da enerji alarmı! Von der Leyen ve Costa, Drujba hattı için düğmeye bastı!

Yapılan ortak açıklamada, enerji arzı tehlikeye giren Macaristan ve Slovakya’ya petrol akışını en kısa sürede yeniden sağlamak için teknik ve diplomatik çalışmaların en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi. Avrupa’nın enerji damarlarından biri olan bu hatta yaşanan aksama, Brüksel koridorlarında "stratejik güvenlik" alarmı verilmesine neden oldu.

Von der Leyen, kesintinin nedenleri üzerinde titizlikle durulduğunu ve üye ülkeler arasındaki dayanışmanın bu krizin aşılmasında anahtar rol oynayacağını vurgularken; Antonio Costa, lojistik engellerin kaldırılması için ilgili tüm birimlerin seferber edildiğini duyurdu. Macaristan ve Slovakya yönetimlerinin enerji arz güvenliği konusundaki endişelerini gidermek adına yoğun bir mesai yürüten AB liderleri, hattaki onarım sürecinin hızlandırılması için tüm imkanların kullanılacağını belirtti.

Kış şartlarının etkisini sürdürdüğü bir dönemde yaşanan bu kesinti, Orta Avrupa ekonomileri için kritik bir eşik oluştururken; Brüksel'in bu hızlı müdahalesi, enerji krizine karşı Avrupa’nın "tek ses" olma kararlılığını gösteren bir hamle olarak yorumlandı. 17 Mart 2026 itibarıyla Drujba boru hattındaki teknik çalışmaların ne zaman tamamlanacağı ve petrol akışının tam kapasiteye ne zaman döneceği tüm kıta tarafından yakından takip ediliyor.