Avrupa'da en çok o satıldı

JATO Dynamics tarafından yayınlanan yeni verilere göre Tesla Model Y, eylül ayında Avrupa'da en çok satan otomobiller listesinde zirveye oturdu. Tesla Model Y'yi sırasıyla Peugeot 208 ve Dacia Sandero takip etti.

Eylül ayında Tesla, Avrupa'da 29 bin 367 adet Model Y satışı gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 227'lik büyük bir artış sağladı.

Tesla'nın Model Y'nin Avrupa'da bu kadar yüksek satış rakamlarına ulaşması, mart ayında açılan ve şu anda haftada 2 bin otomobil üreten Almanya'nın Berlin kentindeki fabrikanın bir başarısı.

Bununla birlikte Tesla, Berlin'deki üretimi haftada 5 bin Model Y'ye çıkarmayı da planlıyor.

Model Y, geçen yılın tamamında 906 bin 032 adede kıyasla, bu yıl şimdiye kadar 879 bin 346 adet üretildi.