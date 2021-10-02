2 Ekim 2021 itibariyle Türkiye’de uygulanana aşı miktarı 110 milyon dozu aştı. Vatandaşlar dünya genelinde uygulanan aşı miktarı ve Türkiye arasında nasıl bir sıralama oluştuğunu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye aşılamada kaçıncı sırada?

Avrupa'da en çok kim korona aşısı yaptı? Türkiye aşılamada kaçıncı sırada?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından uygulanan aşı miktarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bugün 110 milyon dozu aştık! Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa'da birinci, tüm dünyada 7. ülkeyiz! İlk 6 sırada, aşı üreticisi olan yüksek nüfuslu Çin ve ABD ile yine nüfusu yüksek ülkeler var” dedi.