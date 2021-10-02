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Sağlık Avrupa'da en çok kim korona aşısı yaptı? Türkiye aşılamada kaçıncı sırada?
Sağlık

Avrupa'da en çok kim korona aşısı yaptı? Türkiye aşılamada kaçıncı sırada?

Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Koronavirüs ile mücadelede sürüyor. Salgın sebebiyle dünya genelinde milyonlarca insan öldü. Ülkemizde aşılama konusunda adeta bir seferberlik yaşanıyor. Pek çok kişi uygulanan aşı miktarını, Türkiye'nin aşılamada hangi durumda olduğunu araştırıyor. Türkiye korona aşısında kaçıncı sırada?

Yeniakit Publisher
2021-10-02 16:30:00 -
Avrupa'da en çok kim korona aşısı yaptı? Türkiye aşılamada kaçıncı sırada?

2 Ekim 2021 itibariyle Türkiye’de uygulanana aşı miktarı 110 milyon dozu aştı. Vatandaşlar dünya genelinde uygulanan aşı miktarı ve Türkiye arasında nasıl bir sıralama oluştuğunu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye aşılamada kaçıncı sırada?

Avrupa'da en çok kim korona aşısı yaptı? Türkiye aşılamada kaçıncı sırada?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından uygulanan aşı miktarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bugün 110 milyon dozu aştık! Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa'da birinci, tüm dünyada 7. ülkeyiz! İlk 6 sırada, aşı üreticisi olan yüksek nüfuslu Çin ve ABD ile yine nüfusu yüksek ülkeler var” dedi.

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