Avrupa'da depremin adı: Enflasyon

Avro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Açıklanan öncü verilere göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 4,9 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 5'e çıktı.

Avro Bölgesi'nde aralık ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 26 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 3,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,9 ile enerji dışı sanayi ürünler ve yüzde 2,4 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, aralık ayında Almanya'da yüzde 5,7, Fransa'da yüzde 3,4, İspanya'da yüzde 6,7, İtalya'da yüzde 4,2, Hollanda'da yüzde 6,4, Belçika'da yüzde 6,5, Litvanya'da yüzde 10,7 ve Estonya'da yüzde 12 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, aralıkta verilerin toplanmaya başladığından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.