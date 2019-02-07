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Avrupa'da deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi arttı

Avrupa'da deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücüne 2 bin 600 megavat kapasite daha eklendi

07 Şubat 2019 Perşembe 11:40
Avrupa'da deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi arttı

ANKARA (AA) - Avrupa'da deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi kurulu gücü, geçen yıl eklenen 2 bin 600 megavat kapasiteyle toplamda 18 bin 500 megavata ulaştı.

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope tarafından açıklanan raporda, geçen yılki ilave kapasitenin yüzde 85'lik kısmının Birleşik Krallık ve Almanya'da gerçekleştiği bildirildi.

Birleşik Krallık'ta bin 300 megavat, Almanya'da da 969 megavat offshore rüzgar enerjisi santralinin devreye alındığı kaydedilen raporda, geçen yıl 657 megavat kapasiteli dünyanın en büyük offshore rüzgar santralinin Birleşik Krallık'ta faaliyete geçtiği vurgulandı.

Raporda, santrallerde kullanılan bir türbinin ortalama 6,8 megavat kapasiteye sahip olduğu belirtilerek, Avrupa'da geçen yıl offshore rüzgar enerjisinde 2 bin 600 megavat kurulu kapasitenin daha elektrik sistemine eklendiği ve toplam kapasitenin 18 bin 500 megavata çıktığı aktarıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen WindEurope Başkanı Giles Dickson da Avrupa'da toplam offshore rüzgar kapasitesinin geçen yıla göre yüzde 18 arttığına dikkati çekti.

Offshore rüzgar santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin Avrupa'da tüketilen elektriğin yüzde 2'sini oluşturduğuna işaret eden Giles, Avrupa'da süren yatırımlar ve sisteme ilavesi beklenen inşaat halindeki santrallerle söz konusu kapasitenin daha da artacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:40
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