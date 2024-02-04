Avrupa'da çiftçilerin isyanı dinmiyor

Avrupalı çiftçiler, tarımda artan maliyetlere ve yaşam standartlarındaki düşüşe tepki göstermeye devam ediyor. Bu kez de traktörler, İtalya otoyollarına çıktı. Yüzlerce çiftçi, hükümete seslerini duyurmak için traktörlerinin kornalarına basarak Roma'ya doğru ilerledi.

- "Hep birlikte Roma'ya, tüm İtalya'ya birlikte gideceğiz. İtalyan tarımı uyandı. Tarihi bir olay yaşanıyor ve bugün burada bulunan insanlar bunu gösteriyor. Tarihte ilk kez çiftçiler tek bir bayrak altında, İtalyan bayrağı altında birleşiyor."

İtalyalı çiftçiler, hükümetin "kendilerine" cevap vermesini istiyor.

- "Bu gösteriden sonra hükümetten bir cevap bekliyoruz. Kişisel olarak bize. Cevapların çiftçi olmayan ama çiftçiyi temsil etmek isteyen insanlara değil bize verilmesi gerekiyor. Çünkü durum kritik. Çiftliklerimizde köle olamayız."

Protestoya, İtalya'daki küçük çiftçiler de katıldı.

- "Şu ana kadar hükümet bize yardım etmedi. Fon tahsis etmeleri gerekiyordu ama henüz burada bir şey göremedik, zaten tahsis ettikleri paranın büyük bir kısmı büyük çokuluslu şirketlere gidecek ve küçük çiftçiler kimsenin umurunda değil."

- "Diğer çiftçilerle otoyoldaki gişelerde buluşacağız. Bize yardım etmeyen bir hükümeti protesto edeceğiz. 2024’te böyle olmamalı."

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