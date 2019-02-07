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Avrupa'da çatlak! Büyükelçiyi geri çağırdılar

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hükümet, İtalya'daki büyükelçisini geri çağırdı.

07 Şubat 2019 Perşembe 16:03
Avrupa'da çatlak! Büyükelçiyi geri çağırdılar

Fransa hükümeti, İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Sarı Yelekliler'le görüşmesinin ardından ülkedeki büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu.

Fransa, Sarı Yelekliler hareketinin liderleriyle buluşan İtalyan Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'ya ülkenin içişlerine karışmama uyarısında bulunmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu yeni tahrik, AB'nin kalbinde ortak olan iki komşu ülke arasında kabul edilemez" denilmişti.

"Değişim rüzgarı Alpleri aştı"

İtalya'da iktidarın büyük ortağı olan popülist Beş Yıldız Hareketi'nin lideri olan Di Maio, Paris yakınlarında Fransa'da hükümet karşıtı eylemler düzenleyen hareketin iki lideriyle buluşmuştu.

Di Maio, paylaştığı İtalyanca Twitter mesajında "Değişim rüzgarı Alpleri aştı" dedi. Ayrıca Sarı Yelekliler liderlerinden Christophe Chalençon ve Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Sarı Yelekliler listesinin başında bulunan Ingrid Levavasseur ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 16:03
  1. Fransa
  2. İtalya Başbakan Yardımcısı Maio
  3. Sarı Yelekliler
  4. Fransa Dışişleri Bakanlığı
  5. Beş Yıldız Hareketi
  6. Christophe Chalençon
  7. Avrupa Parlamentosu
  8. Ingrid Levavasseur

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  • mustafamustafa12 dk önce
    kendileri her türlü alçaklığı, darbeciliği, ırkçılığı, soykırımı, terörseviciliğini yapar bu adiler, burnından kıl aldırmaz eli kanlı terbiyesiz engizisyon kalıntıları!

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