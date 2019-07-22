Avrupa’da büyük mücadele! İtalya sınırına asker yığılıyor Slovenya ordusu, kaçak göçmenlerle mücadele etmek için İtalya sınırında bulunan Koper şehrine asker gönderiyor.

Kaçak göçmenlerle mücadeleyi son derece önemseyen Batı ülkeleri sınırlarına asker göndermeye devam ediyor. Slovenya ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneybatı sınırında geçen haftalarda sığınmacı sayısının arttığı ifade edildi. 122 sığınmacı yakalandı İtalya sınırında bulunan Koper şehrine gönderilecek 35 askerin, yasa dışı göçle mücadelede sınır polisine yardımcı olacağı vurgulanan açıklamada, askerlerin, bu kapsamda ordunun sahip olduğu gözlem cihazlarından, zırhlı araçlara kadar tüm araçları kullanabileceği aktarıldı. Slovenya polisinden yapılan açıklamada da cuma günü ormanlık alanlarda yapılan operasyonlarda 122 sığınmacının yakalandığı bildirildi.

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