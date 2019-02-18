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Avrupa'da büyük gerilim! Savaş gemileri burun buruna geldi

Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran Cebelitarık Boğazı'nda, İspanya ve İngiltere donanmaları karşı karşıya geldi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:01
Avrupa'da büyük gerilim! Savaş gemileri burun buruna geldi

İngiltere ve İspanya savaş gemileri arasında, iki ülkenin 300 yıldır statüsü konusunda anlaşamadığı Cebelitarık'ta sıcak saatler yaşandı. İspanyol savaş gemisinin bölgedeki ticari gemilere "Burayı terk edin" uyarısında bulunması sonucunda iki ülke arasında gerginlik yaşandı.

Pazar günü bölgedeki ticari gemilere "İspanyol suları" dediği Cebelitarık'ı terk etme emri veren bir İspanyol savaş gemisi, İngiliz donanmasının müdahalesiyle tartışmalı suları terk etti.

Cebelitarık Özerk Yönetimi: Aptalca!

Cebelitarık Özerk Yönetimi,İspanyol savaş gemisinin ticari gemilere yaptığı çağrıyı "aptalca" diye niteledi. Cebelitarık Hükümet Sözcüsü, "İngiltere'nin Cebelitarık üzerindeki BM anlaşmalarında tüm dünya tarafından kabul edilen egemenliğine karşı çıkanların oynadığı bu aptalca oyun, kuru gürültüden başka bir şey değil. Anlaşılan İspanyol ordusunda hala uluslararası hukuku çiğneyebileceklerini düşünenler var" dedi.

300 yıllık anlaşmazlık

Kuzey Afrika sahillerinden yalnızca 18 kilometre uzaklıkta olan, stratejik öneme sahip Cebelitarık, İngiltere'ye bağlı. Ancak İspanya'nın da özel statülü bölgede egemenlik iddiası var.

2002'de bölgenin kendi kaderini tayin hakkı için yapılan referanduma katılanların yüzde 99'u egemenliğin İngiltere ve İspanya arasında paylaşılması önerisine karşı çıktı ve İngiliz yönetimini tercih eti.

İspanya'nın bölgede hala hak iddiası var

İngiltere'nin AB'den ayrılma referandumunda (Brexit) ise Cebelitarıklıların yüzde 96'sı birlikte kalma yönünde oy kullandı. Bu sonuç üzerine İspanya Cebelitarık'ın egemenliğine İspanya'nın da ortak olmasını, bu yolla bölge halkının AB üyeliğinin bazı yönlerinden yararlanmasını önermişti.

BBC

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:01
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Avrupa Birliği
  3. Avrupa Birligi
  4. Kuzey Afrika
  5. Cebelitarık
  6. İngiltere
  7. İspanya
  8. Afrika
  9. BM
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