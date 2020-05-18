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Spor

Avrupa'da bir ülkede daha lig tescil edildi

İskoçya Premier Lig'de sezon mevcut sıralamayla tescil edildi. Celtic'in şampiyonluğu ilan edilirken Hearts küme düşürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:11:00 -
Avrupa'da bir ülkede daha lig tescil edildi

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen İskoçya Ligi ile ilgili karar verildi. Ligde yer alan 12 takımın, sezonun tamamlanmasının mümkün olmadığını kabul etmesinin ardından İskoçya'da Celtic şampiyon ilan edildi.

Şampiyonluk için oynanacak Play-Off maçları öncesinde ezeli rakibi Rangers'ın 13 puan önünde yer alan Celtic, maç başına puan ortalamasının hesap edilmesinin ardından şampiyon ilan edildi.

Bu kararın ardından Celtic, İskoçya Ligi'nde arka arkaya 9. kez mutlu sona ulaşmış oldu. Öte yandan 12 takımlı ligde 23 puanla son sırada yer alan ve bir üstündeki Hamilton'un 4 puan gerisinde olan Hearts ise küme düşürüldü.

Hollanda'da Ajax şampiyon ilan edildi

Daha önce de Hollanda Ligi'nde sezon tamamlanmamış ve beyaz sezon ilan edilerek şampiyon belirlenmemişti. Belçika Ligi'nde ise Club Brugge, Fransa Ligi'nde ise Paris Saint Germain sezonun tamamlanamayacağı yönünde fikir birliğine varılmamasının ardından "hükümetin de destekleyici fikri" ile ilgili federasyonlar tarafından şampiyon ilan edilmişti.

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