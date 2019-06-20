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Avrupa’da bir numarayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’nin tersane hizmetleriyle ön planda olduğuna dikkat çekti.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:56
Avrupa’da bir numarayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’nin tersane hizmetleriyle ön planda olduğuna dikkat çekerek “Bu alanda Avrupa’nın bir numarasıyız. Yapım, bakım ve onarımda ilk sıradayız” dedi. Turhan, ülkemizin dünyayla rekabet edebilen bir gemi sanayiinin ve denizcilik sektörünün bulunduğuna işaret etti.

AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirilen projelere de değinen Turhan, şunları kaydetti: “Bölünmüş yollar, otobanlar, köprüler, tüneller ve viyadükler yaptık. Devlet ve il yollarımızda trafik güvenliğini artırdık. Demir yolu ulaşımını odağa aldık. Bir yandan onlarca yıldır el değmemiş hatlarımızı yeniledik, diğer taraftan yeni demir yollarıyla yolcu ve yük taşımacılığımıza soluk aldırdık. Hava yolunu da halkın yolu haline getirdik. Hava yolu taşımacılığını serbestleştirerek rekabete açtık. Milli hava yolu şirketimiz THY’yi küresel bir marka haline getirdik. Dünyanın en büyük hava ulaşım merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanımızla bu alandaki değer ve rekabet gücümüz katlanarak artırdık.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:56
  1. İstanbul
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  3. tersane hizmetleri
  4. AK Parti
  5. Milli hava yolu şirketi
  6. THY
  7. Demir yolu ulaşımı

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