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Spor Avrupa'da bir ilk olacak! Galatasaray'dan tarihi proje
Spor

Avrupa'da bir ilk olacak! Galatasaray'dan tarihi proje

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali kurulacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 17:25:00 -
Avrupa'da bir ilk olacak! Galatasaray'dan tarihi proje

Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadı'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin spordaki öncüsü, ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray, ülkemizin elektrik enerjisi sektörünün devi Enerjisa ile tarihi bir projeye imza atıyor." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray ve Enerjisa arasında yapılacak anlaşma kapsamında Türk Telekom Stadı'na kurulacak GES ile tesisin elektrik ihtiyacının karşılanacağı bildirildi. Oluşturulan modelin Avrupa'da bir ilk olacağı belirtildi.

Yapılan anlaşmayla ilgili 9 Mart Salı günü Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi. Törene, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar'ın katılacağı ifade edildi.

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