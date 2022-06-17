Avrupa'da bir ilk: İsrail'i "ayrımcı" olarak tanıdılar

Katalonya özerk yönetim parlamentosu, İsrail'in Filistin halkına karşı uygulamalarını apartheid (ayrımcı) olarak tanıyan ilk Avrupa parlamentosu oldu.

Katalonya parlamentosunun aldığı kararda, İsrail'in Filistinlere yönelik muameleleri, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluşunu teşkil eden Roma Statüsü'nün 7.2 (h) maddesinde yer alan apartheid suçuna karşılık geldiğine" hükmedildi.

En Comu Podem Partisi yetkilileri, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımda, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün daha önce İsrail'in Filistin halkına karşı ayrımcı politikalar güttüğüne dair raporlarını tanıyan ilk Avrupa parlamentosu olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Af Örgütü raporunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı çağrıda, apartheid suçunu fazlasıyla işlemiş İsrail'e geniş kapsamlı yaptırımlar uygulanmasını talep etmişti.

İsrail ise söz konusu raporun yanlış bilgiler içeren, taraflı ve antisemitik ifadeler bulundurduğu dolayısıyla suçlamaları reddetmişti.

Uluslararası hukuk düzleminde apartheid terimi, bir ırkın diğer ırka karşı üstünlüğünü hayatın tüm alanında sistematik baskı çeşitleriyle tatbik etmeyi karşılıyor. Bu terim ilk olarak Güney Afrika Cumhuriyeti'nde siyahi vatandaşlara karşı ayrımcı devlet politikasını tanımlamak amacıyla kullanılmıştı.

Kaynak: Mepa News