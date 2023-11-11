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Gündem Avrupa’da başsağlığı dileyen bile yanıyor! Sözleşmeyi çiğneyen İsrailli futbolcular parayı takır takır aldı
Gündem

Avrupa’da başsağlığı dileyen bile yanıyor! Sözleşmeyi çiğneyen İsrailli futbolcular parayı takır takır aldı

Yeniakit Publisher
2023-11-11 13:17:00 -
Avrupa’da başsağlığı dileyen bile yanıyor! Sözleşmeyi çiğneyen İsrailli futbolcular parayı takır takır aldı

Terör devleti İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları karşısında özel hayatlarında Filistinliler için başsağlığı mesajı yayınlayan futbolcular Avrupa’daki takımlarında kadro dışı bırakılırken, Türkiye’de ise takımların Filistinlilere başsağlığı mesajı pankartıyla sahaya çıkacaklarının kararlaştırılması üzerine sözleşmesi bulunan İsrailli futbolcular hem takımının maçına çıkmadı hem de parasını takır takır aldı.

 yeniakit.com.tr 

Terör oluşumu İsrail’in Filistin’deki soykırımı sonrası futbol camiasından bir takım isimler sessiz kalmazken, Avrupa’daki ve Türkiye’deki futbol kulüplerinin söz konusu futbolculara yönelik tavrı dikkat çekti.

Sadece başsağlığı mesajı yayınladılar

Almanya’da Mainz kulübü, Filistin’e başsağlığı dileyen oyuncusu Anwar Al Ghazi’nin sözleşmesini feshetti. Fransa’da Nice savcılığı, Nice futbol takımı oyuncusu Yousef Atal hakkında Filistin’e başsağlığı dilediği için terör soruşturması başlattı. Nice takımı, takımın en iyi oyuncusu olduğu halde Yousef Atal’i kadro dışı bıraktı. Fransa futbol tarihinin en önemli oyuncularından Karim Benzema, Filistin’e başsağlığı dilediği için Fransa İçişleri Bakanı tarafından terörist ilan edildi.

Benzema, Ghazi ve Atal sadece Filistin’de katledilen siviller için başsağlığı mesajı yayınladıkları için tüm bu suçlamalara maruz kaldılar.

Antalyasporlu oyuncular adeta rest çekti!

Antalyaspor’un İsrailli iki oyuncusu Jehezkel ve Safuri, sadece Filistin’e başsağlığı mesajı taşıyan pankartla maça çıkılması kararlaştırıldığı için Gaziantep FK-Antalyaspor maçına çıkmadı.
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İsrailli futbolcu Jehezkel, konuya dair, “Gaziantep FK maçında İsrail'i kınamak için saygı duruşu düzenleneceğini öğrendik. Milli takımın oyuncuları olmaktan gurur duyan futbolcular olarak stadyumda bulunmayacağız. Kalbimiz ve düşüncelerimiz İsrail'deki kardeşlerimiz ve kız kardeşlerimizle” açıklamasında bulundu.

Sözleşme ile yükümlülükleri olan maça çıkmayı reddeden İsrailli oyuncular, hiçbir şey olmamış gibi ceza almadı, kadro dışı da bırakılmadı. Ayrıca sonraki maçta ellerini kollarını sallaya sallaya sahaya çıktılar.

Çıkmadıkları maçın parasını da aldılar

Avrupa’da özel hayatında Filistinliler için baş sağlığı dileyen futbolculara  bile soruşturma açılırken Türkiye’de maça çıkmayan İsrailli futbolculara ise hiçbir muamele yapılmadı. Türkiye’de oynayan söz  konusu İsrailli futbolcular hem sözleşmesi bulunduğu takımın maçına çıkmazken hem de parasını takır takır cebine koydu. Söz konusu durum, futbolda çakalların borusunun nasıl öttüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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