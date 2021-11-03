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Dünya Avrupa'da askeri kriz! İki ülke karşı karşıya geldi
Dünya

Avrupa'da askeri kriz! İki ülke karşı karşıya geldi

Polonya, Belarus'tan silahlı, üniformalı kişilerin sınırı ihlal ettikleri gerekçesiyle bu ülkenin maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Avrupa'daki tüm dikkatleri üzerine çeken gelişmeyi Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 20:03:00 -
Avrupa'da askeri kriz! İki ülke karşı karşıya geldi

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, basına yaptığı açıklamada, "uzun namlulu silahlarla donanmış kimliği belirsiz üniformalı kişilerin" hafta başında Belarus'tan Polonya'ya geçtiğinin tespit edildiğini söyledi.

Jasina, sınır ihlalini görüşmek üzere Belarus Maslahatgüzarı Alexander Chesnovsky'nin Bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Maslahatgüzarla görüşen Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk, yaptığı yazılı açıklamada, Polonya sınırlarının ihlal edilmesine tepki göstererek, ülkesinin bu tür eylemleri kabul edilemez gördüğünü ve bunlara müsamaha gösterilmeyeceğini karşı tarafa ilettiğini aktardı.

Wawrzyk, Polonya ve Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarını savunmaya kararlı olduklarını, Minsk tarafından organize edilen düzensiz göç sorununa karşı çıkmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina

Sınırlarda tel örgü

Yaklaşık 2 ayı aşkın süredir Belarus'un komşu ülkelerindeki sığınmacı gerginliği nedeniyle Letonya, Litvanya ve Polonya sınırlarına tel örgü çekmeye başladı.

Polonya, göçmenler için "yapay bir rota oluşturmakla" suçladığı Belarus'un, Rusya'nın da desteğiyle Afganistan ve Irak gibi Orta Doğu ülkelerinden sığınmacıları kendi ülkesine getirdiğini ve bunlar üzerinden AB'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia ediyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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