0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Avrupa'da askeri hareketlilik! Rusya'ya karşı 5 helikopter ve 110 asker sevk edildi

Estonya’ya sevk edilen 5 Apache saldırı helikopteri ile 110 askeri personele ilişkin değerlendirmelerde bulunan İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, "Rusya’yı inandırıcı bir tehdit olarak görüyoruz" dedi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 21:36
Avrupa'da askeri hareketlilik! Rusya'ya karşı 5 helikopter ve 110 asker sevk edildi

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Estonya’daki NATO gücüne 5 Apache saldırı helikopteri gönderildiği bildirildi.

Suffolk’taki Wattisham üssünden bugün hareket eden helikopterlerin, bölgede 3 ay süreyle görev yapacağı kaydedildi.

İngiliz ordusunun Estonya’da halen mevcut Wildcat muharebe istihbarat helikopterleri ile görev yapacağı belirtilen Apache’lerin Estonya’nın Bahar Fırtınası tatbikatında da yer alacağı kaydedildi.

Rusya tehdidi

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Estonya’ya sevk edilen Apache’lerin İngiltere’nin NATO’nun ön cephesindeki yerinin altını çizdiğini belirterek, "Bu sevkiyat, NATO’nun kolektif savunmasına verdiğimiz önemi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Williamson İngiliz basınına yaptığı açıklamada da "Rusya’yı inandırıcı bir tehdit olarak görüyoruz. Apache helikopterlerini sevk etmemizin nedeni kısmen de sürekli değişen duruma uyum sağlamaktır." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere, NATO kapsamında Estonya’ya 110 askeri personel de yolladı. Bununla birlikte ülkenin Baltıklardaki askeri personel sayısı 1000’e yaklaştı. Apachelerin sevkiyle, İngiliz birliklerinin tatbikatlardaki hedefi tespit, izleme ve saldırı kabiliyetlerinin yeni bir aşamaya ulaşacağı belirtiliyor.

İlişkiler Skripal olayı ile geriledi

İngiltere ve Rusya savaş uçakları Manş Denizi, Kuzey Denizi ve Karadeniz’de zaman zaman karşı karşıya geliyor. Rusya’ya ait savaş gemilerinin Manş Denizi’nden geçişi sırasında İngiliz donanması da yakın takipte bulunuyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler geçen yıl Salisbury'de çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın kimyasal bir madde ile zehirlenmesinin ardından iyice gerilmişti. Olaydan Rus askeri istihbarat servisini sorumlu tutan İngiltere, başını çektiği kampanya ile çeşitli ülkelerde 100'den fazla Rus diplomatın sınır dışı edilmesini sağlamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 21:36
  1. İngiltere Savunma Bakanlığı
  2. Estonya
  3. NATO
  4. Apache
  5. Bahar Fırtınası tatbikatı
  6. Manş Denizi
  7. Gavin Williamson
  8. Sergey Skripal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halka hizmeti istişare ile yapacak
    1. Halka hizmeti istişare ile yapacak
    2. Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 2..
    3. Sultangazi'ye nefes aldıran düzenleme
    4. Göksel Gümüşdağ, ateş püskürdü:..
    5. BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden..
    6. Notre Dame Katedrali nerede? | Notre..
    7. Başkan İlhan Ocaklı ''Bismillah'' dedi
    8. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar..
    9. Brezilya'da çöken iki bina
    10. Atletizm: Boston Maratonu
    11. Uçak yolculuğunda internet pahalıya..
    12. Fransa'daki Notre Dame Katedrali neden..
    13. Meram Belediyesporlu Kick Boksçulardan..
    14. İDO'dan "sefer değişikliği" duyurusu
    15. 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
    16. Göksel Gümüşdağ'dan Abdurrahim..
    17. Gaziantep'te ustalık dönemi resmen..
    18. Darüşşafaka Sınavı 26 Mayıs'ta
    19. Trablus'taki güvenlik önemleri en üst..
    20. GÜNCELLEME - Paris'teki Notre Dame..
    21. YSK'dan flaş 'Maltepe' uyarısı!
    22. 2. Uluslararası Gaziantep Opera ve..
    23. "Artık sadece pazar değil ortak olmak..
    24. Türkiye'den ABD'ye uyarı: Geri teper
    25. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    26. Avrupa'da askeri hareketlilik!..
    27. Yanan Notre Dame Katedrali’nin kulesi..
    28. Başkentte motorize ekip kaza yaptı: 1..
    29. Fransa'da üç caminin duvarına İslam..
    30. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk..
    AK Partili isimden çok sert sözler! "Abdullah Gül çokbilmiş birisi"
    AK Partili isimden çok sert sözler! "Abdullah Gül çokbilmiş birisi"
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı