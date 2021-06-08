Avrupa’da Almanya çatlağı mı yaşanıyor?

Almanya, Avrupa Birliği'nde üye ülkelerin tekil veto haklarının kalkması gerektiğini ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass tarafından yapılan açıklamada, üye ülkelere veto hakkı tanınması eleştirildi.

Mass, veto kararının kalkması gerektiğini, "tek bir veto ile 27 ülkenin tamamının elinin kolunun bağlanamayacağını" savundu.

Almanya'nın açıklamasının, özellikle birliğe üye küçük ülkeler tarafından olumsuz karşılanması bekleniyor.

Söz konusu çıkışla beraber Almanya'nın, birliğin en büyük ve güçlü üyesi olmasına rağmen birlik içindeki siyasi ağırlığının azlığından şikayetçi olduğu ve bu ağırlığı artırmak istediği yorumları yapıldı.

Avrupa Birliği'nde de her devletin veto hakkı olmaması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki beşli yapı gibi bir düzenlemeye gidilmesinin söz konusu olabileceği tartışılıyor.

Bir süredir çatlaklar ve krizler yaşayan birliğin, söz konusu siyasi tartışmalardan olumsuz etkilenebileceği düşünülüyor.