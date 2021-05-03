Avrupa'da 5 kırmızı kartlı olaylı maç

Maçın 25. dakikasında Volland'ın golüyle öne geçen ev sahibi ekibe Lyon 57'de yıldız oyuncusu Depay ile karşılık verdi.

Lyon'da 70. dakikada Caqueret maçtaki ikinci sarı kartını gördü ve takımını maçın kalan kısmında bir kişi eksik bıraktı.

Mücadelede dezavantajlı konuma geçen Lyon, 77. dakikada Depay'ın asistinde Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo'nun attığı golle 2-1 öne geçti.

Pes etmeyen ev sahibi Monaco, 86. dakikada penaltıdan Ben Yedder ile attığı golle skoru bir kez daha eşitlemeyi başardı.

Ancak maçta son sözü 88'de Ekambi'nin yerine oyuna dahil olan Lyon'un genç forveti Cherki söyledi. 17 yaşındaki forvet 89. dakikada kaydettiği golle takımını maçın son anlarında öne geçirdi.

Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmayınca Lyon, zorlu Monaco deplasmanından 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Maç biterken 5 kırmızı kart çıktı

Maçın bitiş düdüğünün ardından Marcelo ve Ben Yedder arasında çıkan gerginlik her iki takıma da sıçradı. Yaşanan gerginlik sonrası Lyon'da de Sciglio ve Marcelo, Monaco'da ise Geubbels ve Pellegri direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Monaco, 71 puanla 3. sırada kaldı. 70 puana yükselen Lyon ise 4. sırada konumlandı.