Avrupa yolcusu mu? Sürpriz iddia

Fransa Ligue 1'de forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın ardından Fransız ekibi Lille'e bir Türk daha gidiyor. Sport.fr'nin Le Petit Lillois'e dayandırdığı habere göre Ligue 1 şampiyonu Lille, Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün peşinde. Haberde 25 yaşındaki futbolcunun Lille'e yakın olduğu belirtildi.

Fransız ekibinde forma giyen milli yıldızımız Burak Yılmaz, sezon içerisinde Fransız basınına yaptığı açıklamada "Dorukhan'ın Lille'e gelmesini isterim" diyerek milli takımdaki arkadaşına mesaj göndermişti.

Beşiktaş ile sözleşmesi Haziran ayının sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz, Süper Lig, kupa ve Avrupa olmak üzere toplam 37 maçta forma giydi. Başarılı orta saha oyuncusunun adı Süper Lig'den Fenerbahçe ile de anılmakta.