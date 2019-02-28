Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi 2018’de 28,8 milyar kWh’ye ulaştı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in düzenli olarak hazırladığı Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre 2018 yılında 591 bin taşınma hareketi gerçekleşti. 2018’de 130 bin 380 gayrimenkulün kapısı ilk kez açılırken ikinci elde 461 bin taşınma hareketi gözlendi. Raporda ‘taşınma, abonelerin nüfusa kayıtlı olduğu il, kentsel dönüşüm ve yabancı abonelik’ gibi çarpıcı verilerin yanı sıra bu kez bölgedeki ‘elektrik tüketimi ve abonelerin yaş dağılımına’ da yer verildi. 2018’de bölgenin elektrik tüketimi ise bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarak 28,8 milyar kilovatsaate çıktı.

İstanbul Avrupa yakasında hizmet veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in 2016 yılından bu yana düzenli olarak hazırladığı Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2018 sonuçları açıklandı. Raporda bu kez ‘taşınma hareketi, kentsel dönüşüm verileri, abonelerin nüfusa kayıtlı olduğu il ve yabancı abonelerin sayısının’ yanı sıra İstanbul Avrupa Yakası’ndaki toplam ‘elektrik tüketimi ve elektrik abonelerinin yaş dağılımına’ da yer verildi. Rapora göre; Avrupa Yakası’nda 2017 yılında 28 milyar 112 milyon kilovatsaat olan toplam elektrik tüketimi yüzde 2,5’lik artışla 2018’de 28 milyar 768 milyon kilovatsaate yükseldi.

En yüksek tüketim Avcılar’da

Rapoara göre; ilçe bazında bakıldığında yıl içinde en yüksek tüketim Avcılar’dan geldi. 2017 yılında Avcılar’ın elektrik tüketimi 6 milyar 276 milyon kilovatsaat iken 2018’de bu rakam yüzde 3 artarak 6 milyar 465 milyon kilovatsaate çıktı. Bir diğer yüksek tüketimin olduğu ilçe ise Sefaköy oldu. Sefaköy’ün elektrik tüketimi de bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 4 milyar 866 milyon kilovatsaatten 4 milyar 965 milyona ulaştı.

130 bin 380 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı

İstanbul Avrupa Yakası’nda 2018 yılında 591 bin 569 taşınma hareketi olduğu bildirilen raporda, 2018’de 130 bin 380 gayrimenkulün kapısı ilk kez açılırken 2018’de ikinci el gayrimenkule geçişte 461 bin 189 taşınma hareketi yaşandı. Taşınmanın en yoğun olduğu dönem ise okulların açıldığı eylül ayında gözlendi. Eylülde ikinci el konuttaki taşınma hareketi 73 bini aştı.

Yaş dağılımı da ortaya kondu

İlçe bazında bakıldığında 2018 yılında İstanbul Avrupa Yakası’nın en hareketli bölgesi olarak Esenyurt öne çıktı. 2018 yılındaki toplam taşınma hareketinin yüzde 15’i yani 87 bin 863’ü Esenyurt’ta yaşandı. En az yer değiştiren ilçe ise Çatalca oldu. İlçede 2018’de sadece 6 bin 379 abone yer değiştirdi.

İstanbul Avrupa Yakası’ndaki abonelerin yaş dağılımının da yer aldığı rapora göre Esenyurt, ’gençliği’ ile öne çıktı. 30 yaş ve altı abonelerin oranlarına bakıldığında Esenyurt yüzde 11 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 10 ile Şişli izledi. Bakırköy ise yüzde 42 ile en yüksek 60 yaş ve üzeri abone grubuna sahip ilçe oldu. Bakırköy’ü yüzde 41 ile Sarıyer, yüzde 39 ile Beşiktaş ve Bayrampaşa takip etti. Tüm elektrik abonelerinin yaş durumu incelendiğinde İstanbul Avrupa Yakası’ndaki abonelerin yüzde 60’nın 60 yaş ve üzeri olduğu görüldü.

Kentsel dönüşümde Gaziosmanpaşa ilk sırada

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nda yer alan ‘kentsel dönüşüm’ verilerine göre de 2018’de 19 bin 149 abone, kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye talebinde bulundu. En çok başvuru 3 bin 387 adet ile Gaziosmanpaşa’dan gelirken onu 2 bin 961 başvuru ile Bayrampaşa izledi. Rapora göre 2018’de İstanbul Avrupa Yakası’nda her ay ortalama bin 596 tahliye başvurusu geldi. Kentsel dönüşüm çerçevesinde tahliye edilen 19 bin 149 aboneliğin 11 bin 607’si mesken, 7 bin 499’u ticarethane, 43’ü ise sanayi tesisi oldu.

57 bin 956 yabancı abone geldi

2018 yılı yabancı abone açısından da oldukça hareketli geçti. Yabancıların dünyanın mega kenti İstanbul’a ilgisi devam ederken 2018 yılında Avrupa Yakası’nda toplam 57 bin 956 yabancı abone başvurusu gerçekleşti. Verilere göre, yabancı uyruklu abone sayısında 2018’de en büyük artış Eylül ayında gerçekleşti. Eylülde 6 bin 635 yeni abone İstanbul Avrupa Yakası’na yerleşti.

Beşiktaş’ta İzmirliler, Arnavutköy’de Erzumlular

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nda yer alan bir başka veri de abonelerin memleket dağılımı. Buna göre İstanbul’un Avrupa yakasındaki mesken abonelerinin yüzde 14,1’i yani, 605 bin 413’ü İstanbul nüfusuna kayıtlı. İkinci sırada ise 156 bin ile Sivaslılar var. İlçe bazında bakıldığında Sivaslılar, Sultgangazi’de yüzde 11,35’lik payla ilk sırada yer aldı. Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de Sivaslılar ikinci en yoğun nüfusa sahip olan kitle.

Rapora göre yine Bakırköy’de Malatyalılar; Bayrampaşa, Esenler, Fatih ve Gaziosmanpaşa’da Kastamonulular; Başakşehir, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece ve Silivri’de Tokatlılar; Büyükçekmece ve Güngören’de Trabzonlular; Beyoğlu, Eyüpsultan ve Zeytinburnu’nda Giresunlular; Arnavutköy’de Erzurumlular, Esenyurt’ta Ardahanlılar ve Beşiktaş’ta da İzmirliler nüfus yoğunluğu açısından ikinci sırada.

"Müşteri sayımız 4,3 milyona ulaştı"

Raporun çerçevesini giderek genişlettiklerini dile getiren CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Teknolojiye yaptığımız yatırımlarla anlık olarak izleyebildiğimiz elektrik abonelerinin başvuru ve ikamet bilgilerini baz alarak hazırladığımız Gayrimenkulün Enerjisi Raporu artık birçok sektör tarafından takip edilen ve merakla beklenen bir çalışma haline geldi. Kentteki taşınma hareketinin yanı sıra kentsel dönüşüm, abonelerin nüfusa kayıtlı oldukları il, yabancı abone sayısı gibi verilere bu kez yaş dağılımını ve bölgedeki elektrik tüketimini de ekledik. 2018 yılında elektrik tüketimi yüzde 2,5 artarak 28,8 milyar kilovatsaata ulaşırken CK Enerji Boğaziçi Elektrik olarak müşteri sayımız da arttı. 2017 yılında İstanbul Avrupa Yakası’nda müşteri sayımız 4 milyon 164 bin iken 2018’de yüzde 3’lük bir artışla 4 milyon 294 bin seviyelerine yani yaklaşık 4,3 milyona çıktı" değerlendirmesinde bulundu.