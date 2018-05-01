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Avrupa yakasına nefes aldıracak büyük adım

Proje bedelleri 10 milyar lirayı aşanHalkalı-Arnavutköy-3. Havalimanı, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt ve Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hatları İstanbul trafiğini önemli oranda rahatlatacak.

01 Mayıs 2018 Salı 14:43
Avrupa yakasına nefes aldıracak büyük adım

İnşaatı devam eden metro hatlarının hizmete gireceği tarihler ve proje bedelleri merak ediliyor. Bu hatlardan Mahmutbey-Mecidiyeköy’e yapılan yatırım tutarı 3 milyar 800 milyon lirayı geçiyor. İstanbul trafiğini hafifletecek olan hattın bu sene açılacağı ifade ediliyor.

8 İLÇE YARARLANACAK

17,5 kilometrelik alanda 70 bin yolcu taşıyacak olan metrodan 8 ilçe faydalanacak. Bu sayede Mahmutbey’den Mecidiyeköy’e 26 dakikada varılabilecek; aktarma ile Sarıyer’e 45 dakikada, Üsküdar’a 48,5 dakikada, Kadıköy’e 52 dakikada, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 95,5 dakika gidilebilecek. Proje dâhilinde 13’ü yeraltı, ikisi yer üstü olmak üzere toplam 15 adet istasyon bulunuyor.

4 SENEDE TAMAMLANACAK

Daha evvel ihale bedeli 3 milyar 49 milyon lira olarak açıklanan Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt metrosuna ise iki istasyon ilave edildi. İlavede bölgede artan yapılaşma rol oynadı. İlk 9 durağa eklenen Ardıçlı ve Esenyurt istasyonlarının yapımı 750 milyon liraya mal olacak. Projenin 4 senede tamamlanacağı öngörülüyor. 2,7 kilometrelik hat Bölge Parkı, Mehmet Akif, Toplu Konut, Tema, Hastane, Tahtakale, Ispartakule, Bahçeşehir, Esenkent, Ardıçlı istasyonlarından geçerek Esenyurt Meydan ile birleşecek.

3. HAVALİMANI METRO HATTIYLA ENTEGRE OLUYOR

Mahmutbey istasyonunda M3 Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy ile Mehmet Akif istasyonunda ise Ataköy-İkitelli ile Temapark istasyonunda ise Halkalı-Arnavutköy-3.Havalimanı projesinin entegre olarak İstanbul şehrinin toplam trafiğinin rahatlatması hedefleniyor. Bu projenin bedeli 5 milyar lira olarak ilan edilmişti.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:43
  1. Isparta
  2. İstanbul
  3. 3.havalimanı

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