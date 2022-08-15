  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Avrupa Uzay Ajansı, gözünü Elon Musk'a dikti!
Teknoloji

Avrupa Uzay Ajansı, gözünü Elon Musk'a dikti!

Rusya'nın artık destek vermediği Avrupa Uzay Ajansı, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketiyle yakın temas kurmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 13:59:00 -
Avrupa Uzay Ajansı, gözünü Elon Musk'a dikti!

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Rusya ile yaşanan krizden dolayı şu anda uzay görevleri konusunda zorlanıyor.

Rusya'nın Soyuz roketlerini devreden çıkarması, Avrupa Uzay Ajansı'nı yeni arayışlara yöneltti. Ajans, şimdilerde Elon Musk’ın uzay firması SpaceX ile bir ortaklık kurmayı düşünüyor.

ESA, şu anda SpaceX ile Japonya veya Hindistan tarafından sağlanan roketler arasındaki seçim yapma aşamasında.

SpaceX bir adım önde

ESA Genel Müdürü Josef Aschbacher, SpaceX’in daha işlevsel ve kesinlikle ön plandaki seçeneklerden biri olduğunu açıkladı.

Öte yandan ESA, Rusya'nın roketlerini geri çekmesinin ardından yeni ortaklıklar kurmak zorunda kalan tek uzay ajansı değil.

Mart ayında Rusya,  ABD'ye roket motoru tedarikini durdurmuş ve Northrop Grumman şirketi zor durumda kalmıştı.

Şirket, Rus motorlarına olan ihtiyacı ortadan kaldıracak tamamen yerli bir roket inşa etmek için Firefly Aerospace ile ortak olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23