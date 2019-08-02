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Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası

- İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, gümüş madalya kazandı

02 Ağustos 2019 Cuma 20:05
Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası

ANKARA (AA) - İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'nın kadınlar finalinde İstanbul Aydın Üniversitesi ile Bologna Üniversitesi karşılaştı.

İtalyan ekibine 25-17, 22-25, 23-25 ve 18-25'lik setlerle 3-1 yenilen İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, gümüş madalya aldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi, şampiyonayı erkeklerde ise 5. sırada tamamladı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 20:05
  1. Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası
  2. İstanbul Aydın Üniversitesi
  3. Voleybol

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