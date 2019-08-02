Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası
- İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, gümüş madalya kazandı02 Ağustos 2019 Cuma 20:05
ANKARA (AA) - İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu.
Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'nın kadınlar finalinde İstanbul Aydın Üniversitesi ile Bologna Üniversitesi karşılaştı.
İtalyan ekibine 25-17, 22-25, 23-25 ve 18-25'lik setlerle 3-1 yenilen İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, gümüş madalya aldı.
İstanbul Aydın Üniversitesi, şampiyonayı erkeklerde ise 5. sırada tamamladı.
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