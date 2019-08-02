Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası - İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, gümüş madalya kazandı

ANKARA (AA) - İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu. Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'nın kadınlar finalinde İstanbul Aydın Üniversitesi ile Bologna Üniversitesi karşılaştı. İtalyan ekibine 25-17, 22-25, 23-25 ve 18-25'lik setlerle 3-1 yenilen İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, gümüş madalya aldı. İstanbul Aydın Üniversitesi, şampiyonayı erkeklerde ise 5. sırada tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.