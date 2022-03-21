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Siyaset Avrupa ülkesinden Türkiye'ye tam destek
Siyaset

Avrupa ülkesinden Türkiye'ye tam destek

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya-Ukrayna Savaşında Türkiye’nin yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarına ülkesinin tam destek verdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 21:30:00 -
Avrupa ülkesinden Türkiye'ye tam destek

 

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından İtalyan basınına, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaştaki gelişmeler başta olmak üzere toplantının gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'dan gelen görüntülerin kendilerini barış için çalışmaya sevk ettiğini belirten Di Maio, "Bir saat önce Türk mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüm. Müzakerelerin nasıl gittiğini görüştük. Biz, İtalya olarak Türkiye’nin ileriye taşıdığı müzakereleri tam şekilde destekliyoruz. Türkiye, sadece NATO müttefiki değil, şu aşamada tarafları barış anlaşmasına götürmeye yönelik diyalog için önemli bir ülke. Biz şu anda hepimiz onların çabasını desteklemek için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Di Maio, ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılacağı NATO Liderler Zirvesi ve AB Liderler Zirvesi'nin hem NATO'nun hem AB'nin birlik halinde olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

İtalya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'da genel bir ateşkes oluşturmanın güçlüğüne işaret ederek, İtalya'nın AB'den sivillerin tahliyesi ve temel ihtiyaç malzemelerinin kuşatma altında kalan yerlere ulaştırılması için bölgesel ateşkes konusunda inisiyatifte bulunması talebini ilettiğini aktardı.

Di Maio, İtalya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı beşinci yaptırım paketine de tamamen açık olduğunu, veto etme niyetinin olmadığını aksine AB Komisyonu’nun bu konudaki önerisini beklediklerini ifade etti.

Di Maio, enerji konusunda da Rusya'nın herhangi bir şantajına hazırlıksız yakalanmamak için enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye bağlı olduklarını dile getirdi.

 

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