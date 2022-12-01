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Dünya Avrupa ülkesinden Türkiye için küstah terör saldırısı uyarısı: O şehirden uzak durun
Dünya

Avrupa ülkesinden Türkiye için küstah terör saldırısı uyarısı: O şehirden uzak durun

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'ten Türkiye'ye yönelik tepki çeken bir uyarı geldi. Dacic, "Türkiye’nin başkenti Ankara’da terör saldırıları meydana gelebileceği konusunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 15:52:00 -
Avrupa ülkesinden Türkiye için küstah terör saldırısı uyarısı: O şehirden uzak durun

Sırbistan, vatandaşlarına potansiyel saldırı tehditleri nedeniyle Türkiye’ye seyahat etmekten kaçınma çağrısında bulundu.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Sırbistan kamu haber ajansı Tanjug’a yaptığı açıklamada, “Güvenlik kurumlarından gelen bilgiler doğrultusunda Türkiye’nin başkenti Ankara’da terör saldırıları meydana gelebileceği konusunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum” dedi.

Dacic, uyarının Türkiye’nin diğer şehirleri için de geçerli olabileceğini ve bu sebeple Sırp vatandaşların ülkeye gitmekten kaçınması gerektiğini vurguladı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı, “Eğer vatandaşlarımız zaten oradalarsa; yaya bölgeleri, metrolar, otobüs ve tren istasyonları gibi kalabalık bölgelerden kaçınmalılar” diye konuştu.

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