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Gündem Avrupa ülkesinden Türk SİHA'sı bombası!
Gündem

Avrupa ülkesinden Türk SİHA'sı bombası!

Avrupa'nın da gözüne giren Türk SiHA'larına talep artmaya devam ediyor. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Türkiye'den 24 adet silahlı insansız hava aracı (SİHA) alacaklarını açıklayarak, "Polonya daha önce hiç böyle bir ekipmana sahip olmamıştı" dedi. Satın almaya ilişkin sözleşme Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın önümüzdeki Pazartesi günü başlayacağı Türkiye ziyaretinde imzalanacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 12:17:00 -
Avrupa ülkesinden Türk SİHA'sı bombası!

Polonya Radyosu 24'e konuk olan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya'nın Türkiye'den 24 adet SİHA satın alacağını açıkladı. Bakan Blaszczak, "Polonya, daha önce Polonya ordusunun sahip olmadığı 24 adet SİHA satın alımı konusunda Türkiye ile yürüttüğü müzakereleri tamamladı" diyerek söz konusu hava araçlarının test edilmiş, etkili ve muhtemel saldırganı caydırıcı olduğunu ifade etti.

"Polonya daha önce hiç böyle bir ekipmana sahip olmamıştı"

Satın alma anlaşmasının Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın önümüzdeki hafta Türkiye'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında imzalanacağını bildiren Blaszczak, ilk 4 SİHA teslimatının 2022 yılında gerçekleşeceğini aktardı. Blaszczak "Polonya ordusu Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da başarıyla test edilmiş insansız hava araçlarından oluşan modern ekipmanlarla donatılacak. Polonya daha önce hiç böyle bir ekipmana sahip olmamıştı" şeklinde konuştu.

Bakan Mariusz Blaszczak geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafı paylaşarak, "İyi haberler çok yakında, beklemede kalın" notunu düşmüştü. Söz konusu satış işlemiyle birlikte Polonya, Bayraktar TB2 SİHA'larının ihraç edildiği ilk NATO ülkesi olacak.

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Yorumlar

Köksal Tekbas

Aman sayın Kılıçdaroğlu duymasın. Yalanı meydana çıkar. Sayın yalancı Kılıçdaroğlu. Bununda mi inkar edeceksin. Batimadiginiz belediye kaldimi? Belediyelerde hırsızlık sizde, iş yapmama sizde. Her yalan sözde. Hala utanmadan konuşuyorsun. Yalana devammi? Yoksa çark edecekmisin. Sayın ince senin defterini düreck. Dikkat et. Hala çırak bile olamadın. CHP yide batırdın. Türkiyeyide batırdın ve dersinki: ben nerden bileyim, tıpkı SSK yi batirdigin gibi.
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