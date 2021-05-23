Avrupa ülkesinden Türk SİHA'larına övgü dolu sözler: Rusya'nın sistemlerini aşağıladı

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak’ın "İyi haberler yakında geliyor" notuyla Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafını paylaşması akabinde de Türkiye’den 24 adet SİHA alacaklarını söylemesi sonrası Türk İHA-SİHA’ları ülke medyasından kendine sıkça yer bulmaya başladı.

Polonya'da yayım yapan Wirtualna Polska isimli haber sitesi, "Polonya için TB2 Bayraktar: Rusya'nın uçaksavar savunmasını aşağılayan Türk savaş dronları" başlıklı bir yazı yayımladı. Bayraktar TB2'nin tanıtıldığı yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Etkinliğini savaş alanlarında kanıtladı"

Daha gelişmiş sistemler olmasına rağmen, Türk ekipmanının önemli avantajları vardır: düşük fiyat ve kanıtlanmış savaş etkinliği. Benzer Amerikan üretim sistemleriyle karşılaştırıldığında, Türk ekipmanı uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.

"Rus sistemlerine karşı oldukça başarılıydı"

En önemlisi Bayraktar TB2, gerçek savaş sırasında Rus ekipmanına karşı test edildi. Türk insansız hava araçları diğerleri arasında başarıyla kullanıldı. Bayraktar TB2, Türkiye'nin Suriye'de "Bahar Kalkanı" operasyonunda da güzel sonuçlar verdi. Türkler orada en az birkaç insansız hava aracı kaybetmiş olsalar da, kara hedeflerine saldırırken faydalı oldukları kanıtlandı.

"Keşif makinesi olarak da kullanılıyor"

TB2 Bayraktar insansız hava araçları, düşman güçlü hava savunması ve gelişmiş radyo-elektronik savaş sistemleri kullanırken de işlev gördü. Suriye'deki savaş sırasında Ruslar, uçaksavar sistemlerini kaybetti. Ukrayna tarafından da satın alındı. Bir keşif makinesi olarak kullanıldı.

"Türkiye gelişmiş teknolojilere sahip"

Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Türkiye, en modern silah türlerinin yapımına izin veren kapsamlı bir savunma endüstrisine ve teknolojilere sahip bir ülke olduğunu hatırlamakta fayda var. Türkiye'nin fiili askeri operasyonlar gerçekleştiren ve teçhizatının yeteneklerinin ve kullanım taktiklerinin doğrulanmasına izin veren birkaç NATO ülkesinden biri olduğunu da belirtmek gerekir.