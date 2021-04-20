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Dünya Avrupa ülkesinden terör örgütü PKK/YPG'ye skandal destek
Dünya

Avrupa ülkesinden terör örgütü PKK/YPG'ye skandal destek

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı Ferhat Abdi Şahin ile görüşerek desteklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 15:05:00 -
Avrupa ülkesinden terör örgütü PKK/YPG'ye skandal destek

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ile terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in video konferansla yaptıkları toplantının görüntüleri, örgüte yakınlığıyla bilinen internet sitelerinde yayınlandı.

Videodaki konuşmalara göre, İsveçli Bakan Hultqvist, görüşmede şu ifadeleri kullandı:

"İsveç olarak, (YPG/PKK'ya) sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız. Gözaltı merkezleri ve tutuklular için bir çözüm bulmalıyız. Şahsen ben yeni ve gelişmiş gözaltı merkezleri inşa etmek ve eski merkezlerdeki koşulları iyileştirmek konuları üzerinde çalışıyorum. Bu konuyu hükümetim ve müttefiklerimle görüşeceğim."

Hultqvist, YPG/PKK'ya bağlı sözde özerk yönetimi desteklemek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğu bölgelerine temsilci göndermesi için hükümetiyle görüşme yapacağını belirterek "Yardım için bir mekanizma belirlemek için meslektaşlarımı ve hükümetimi görüşmelerimiz hakkında bilgilendireceğim." dedi.

Haseke'de "irtibat ofisi" açılacak

YPG/PKK'ya destek veren ülkeler arasında yer alan İsveç, Suriye'nin doğusunda örgüt işgalindeki bölgelere belli aralıklarla resmi heyetler göndererek terörist elebaşlarıyla görüşüyor. İsveç, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Malikkiye ilçesinde irtibat ofisi hazırladı.

İsveç hükümeti ile örgüt arasındaki koordinasyonun sağlanması görevini üstlenmesi beklenen ofisin, ileriki günlerde açılması bekleniyor. YPG/PKK'nın sözde özerk yönetimlerine maddi destek sağlayan İsveç, yardım kuruluşları yoluyla da bölgedeki altyapı çalışmalarına destek oluyor.

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Yorumlar

mehmet

şaşırdık mı. tabiki hayır artık normal karşılıyoruz :)
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