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Avrupa ülkesinden skandal karar: Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacağız

Romanya Başbakanı Viorica Dancila,İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacaklarını duyurdu. Dancila'nın söz konusu kararı ABD'de düzenlenen ve İsrail'in katıldığı AIPAC konferansında aldı.

24 Mart 2019 Pazar 20:08
Avrupa ülkesinden skandal karar: Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacağız

Romanya, İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

ABD'de gerçekleştirilen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) yıllık konferansında konuşma yapan Romanya Başbakanı Viorica Dancila, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını söyledi. Dancila, "Romanya Başbakanı olarak büyükelçiliğimizi İsrail'in başkenti Kudüs'e taşıyacağım" dedi.

Dancila, ABD'de resmi ziyarette bulunan ve AIPAC konferansına katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

İlk Avrupa ülkesi olacak

Bu kararla birlikte Romanya, Kudüs'e büyükelçiliğini taşıyan ilk Avrupa ülkesi olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. Bütün tepkilere rağmen ABD, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini, Kudüs'e taşımıştı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 20:08
  1. Kudüs
  2. Romanya

YORUM YAZ

  • tunahantunahan40 dk önce
    Dünya liderliği işte böyle zamanlarda belli olur.Dünya lideri,Büyük ülke,kıskanılan ülke tek lafıyla buna engel olabilendir.Tıpkı Trump'ın bir twitle rahibi serbest bıraktırdığı gibi. Haksız mıyım???

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