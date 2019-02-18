Avrupa ülkesinden skandal açıklama: YPG'ye borcumuz var

Fransa’dan terör örgütü PKK/ YPG’nin öncülüğünde kurulan SGD hakkında skandal bir açıklama geldi. Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly "Sahadaki ortaklarımız olan SDG çok özverili çalıştı. Bizim onlara çok borcumuz var" dedi.

Fransa’dan terör örgütü YPG’nin öncülüğünde kurulan Demokratik Suriye Güçleri ile ilgili skandal bir açıklama geldi.Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, DAEŞ'in sonlandırılmasıyla beraber Suriye'deki iç savaşta ‘yeni mağdurların’ (SDG) olmasını istemediklerini söyledi. Le Parisien gazetesine yazan Parly, ABD'nin bölgeden çekilmesi sonucunda kartların yeniden dağıtılacağını ama kimsenin sonucu kestiremediğini ifade etti.Bakan Parly, "Sahadaki ortaklarımız olan SDG çok özverili çalıştı. Bizim onlara çok borcumuz var." dedi.

Paris bir uzlaşı istiyor

AFP'ye konuşan Fransız hükümet yetkilisi, Pentagon'un Suriye'de 'gözlemci kuvvetler' oluşturmayı teklif ettiğini ama müttefik ülkelerin buna çok katı olarak karşı çıktıklarını söyledi.Hükümet yetkilisiEsad rejimi ile ile YPG arasında siyasi bir anlaşma yapılarak sorunun çözülmesini istediklerini dile getirdi. Çözüm sürecine Türkiye'nin de katılmasını umduklarını söyleyen yetkili, buna rağmen tarafların arasında siyasi bir anlaşmanın kolay olmayacağını da kaydetti.



