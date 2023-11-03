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Ekonomi Avrupa ülkesinden ilginç adım! Türkiye ile anlaşma yapıp yapmamak için halka soracaklar
Ekonomi

Avrupa ülkesinden ilginç adım! Türkiye ile anlaşma yapıp yapmamak için halka soracaklar

Yeniakit Publisher
2023-11-03 10:39:00 -
Avrupa ülkesinden ilginç adım! Türkiye ile anlaşma yapıp yapmamak için halka soracaklar

İngiltere ve Türkiye arasında yenilenecek serbest ticaret anlaşması için İngiliz halkının görüşü alınacak.

İngiltere ve Türkiye arasında yenilenecek serbest ticaret anlaşması (STA) için İngiliz kamuoyunun görüşünün alınacağı açıklandı.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni STA'ya katkı sağlanması için çağrıda bulunuldu.

Yeni STA için dün başlayan görüş toplama süreci, 5 Ocak 2024'e kadar devam edecek.

Bakanlık, Türkiye ile STA kapsamında bir anlaşmaya varılmadan önce, müzakerelerin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlamak için kamuoyu, iş dünyası, sivil toplum ve diğer ilgili paydaşların görüş bildirmesi için çağrı yaptı.

Bakanlığın açıklamasında özellikle, "İngiliz hükümetinin yeni bir STA müzakeresi yaparken Türkiye ile ticaret görüşmelerinde hangi alanlara öncelik vermesini istiyorsunuz? Türkiye ile ticaret veya Türkiye'ye yatırım yaparken zorluklarla veya kısıtlamalarla karşılaşıyor musunuz? Öyleyse bunlar nelerdir ve iş faaliyetleriniz açısından ne kadar önemli? Türkiye ile ticarete yönelik kısıtlamalar kaldırılırsa işletmenizin tepkisi ne olur? Örneğin, Türkiye ile ticareti veya yatırımı nasıl artırmayı ya da Türkiye'den daha fazla nasıl ticaret ve yatırım çekmeyi düşünebilirsiniz? İki ülke arasındaki ticaretin giderek liberalleşmesi konusunda endişe duyduğunuz alanlar var mı?" soruları kapsamındaki görüşlerle ilgilenildiği aktarıldı.
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Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, ülkesi ve Türkiye'nin modernize edilmiş bir STA için müzakerelere başlama konusunda anlaştığını anımsattı.

Müzakereler öncesinde İngiliz hükümetinin kamuoyunun görüşlerini almak istediğini kaydeden Poleo, "Müzakereler, Türkiye ile geçen yıl 23,5 milyar sterlin seviyesine ulaşan önemli ticari ilişkilerimizi derinleştirmek için harika bir fırsat olacak." dedi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine ait X hesabından yapılan paylaşımda da "Güncellenmiş bir STA ile İngiltere ile stratejik ilişkimizi güçlendirmek istiyoruz. Türkiye, müzakerelere başlamak için sabırsızlanıyor. İngiliz hükümetinin görüş çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni STA için müzakerelerin gelecek yıl başlayacağını ve ekonomik ilişkilerdeki asıl büyümenin "21. yüzyıl sektörleri" olarak nitelendirdiği telekom, Fintech, yeşil enerji ve ileri sanayide olacağını dile getirmişti.

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Yorumlar

İ. Keskin

Onlar yapacaksa eğer, onlar yapmadan biz de kendi halkımıza soralım madem! Mütekabiliyet!

543

avrupa ülkelerinde abd kanadada nefis olsaydı türkiyeyle ilişkileri her alanda keserdiz sizden gelecek hayır allahtan gelsin namertler
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