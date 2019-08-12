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Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Türkiye'yi müttefiklerimiz arasında tutmalıyız

Ukraynalı uzman Maksim Gluşenko, Vladimir Zelenskiy’in Türkiye ziyaretini değerlendirerek, "Türkiye'yi müttefiklerimiz arasında tutmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 00:13
Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Türkiye'yi müttefiklerimiz arasında tutmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Türkiye ziyaretini değerlendiren Ukraynalı uzman Maksim Gluşenko, Kiev’in sadece ABD ile değil, Washington ile ihtilaf halinde olan ülkelerle de işbirliği yapmaya hazır olduğunu, Türkiye’ninse savunma sanayii alanında Ukrayna’nın başarılı bir ortağı olabileceğini belitti.

Ukrayna’nın Anti-Kriz Girişimleri Merkezi adlı düşünce kuruluşu başkanı Maksim Gluşenko, Ukrayna basınına demecinde Kiev’in sadece ABD ile değil, Washington ile ihtilaf halinde olan ülkelerle de işbirliği yapmaya hazır olduğunu, Türkiye’ninse savunma sanayii alanında Ukrayna’nın başarılı bir ortağı olabileceğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in geçen hafta gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin önemine değinen Gluşenko, Türkiye’nin Ukrayna’nın başta savaşın sona erdirilmesi ve Donbass bölgesinin yeniden entegrasyonu gibi konularda işbirliği yapabilecek müttefiklerinden oluşan toplulukta tutulması gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye’nin savunma sanayii alanıyla da Ukrayna’nın ilgisini çektiğini dile getiren Gluşenko, bu ülkenin son 10 yıl içinde savunma sanayiinde, özellikle de milli projelerde büyük bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

"Türkiye ortak projeler geliştirme anlamında ortağımız olabilir"

Ukraynalı uzman, “Türkiye bu alanda ortağımız olabilir. Ancak sadece bize silah satacak bir ortak değil, ortak projeleri geliştirme alanında. Biz kendi savunma sanayiimizi geliştirmeliyiz. Ankara ile zaten kötü olmayan ilişkilerimizi daha da geliştirmeliyiz. Bunun için daha somut şeyler, uygulamada adımlar, Türkiye’nin rolünün ve çıkarlarının belli olacağı reel projeler gerekli. İki ülke arasındaki 2018 ticaret hacminin 4miyar olduğu ve bu rakamın bu yıl 10 milyara çıkarılması ile ilgili açıklamalar yapıldı. Ayrıca (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, Ukrayna ve Türkiye arasında serbest ticaret bölgesi kurma vaktinin geldiğini de açıklamıştı ve bu alanda somut adımlar görmek isteyecek. Ziyaretin, ortaklık ilişkilerinin ileride de süreceğini ve Erdoğan’ın Ukrayna meseleleri konusundaki tutumunu göstermesi önemli. Bizim içinse son zamanlarda dış siyasette pek sık görülmeyen çok yönlülüğü ortaya koymamız, birçok konuda ihtilafı olan hem ABD, hem de Türkiye ile iyi ilişkilerimizi korumamız anlamına geliyor.” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 00:13
  1. Ankara
  2. Ukrayna
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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