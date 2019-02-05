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Avrupa ülkesinden AB'ye tepki! 'Bu çifte standarttır'

Romanya Başbakanı Dancila, kendi ülkesinde yaşanan olaylarla Fransa'da yaşanan olayları değerlendirerek AB'nin çifte standart uyguladığını söyledi. Dancila, "Fransa'da sarı yeleklilerin protestolarında neler olduğunu gördük. Kimse AP'ye gelip de Fransa hakkında karar çıkartılmasını istemedi. Bu çifte standarttır." dedi.

05 Şubat 2019 Salı 15:14
Avrupa ülkesinden AB'ye tepki! 'Bu çifte standarttır'

Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Avrupa Birliği'nin (AB), Doğu Avrupa'da bulunan üyelerine çifte standart uyguladığını belirterek, "Fransa'da sarı yeleklilerin protestolarında neler olduğunu gördük. Kimse, Avrupa Parlamentosuna (AP) gelip de Fransa hakkında karar çıkartılmasını istemedi. Bu çifte standarttır." dedi.

Politico adlı haber sitesine Bükreş'te röportaj veren Dancila, AB liderlerinin, ülkesindeki yolsuzluk ve hükümet karşıtı protestolara ilişkin çifte standartla yaklaştığı değerlendirmesinde bulundu.

'Bu çifte standarttır'

AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenen Romanya'nın Başbakanı Dancila, Fransa'da sarı yeleklilerin protestolarında şiddet uygulandığına ancak Avrupa liderlerinin buna sessiz kaldığına işaret etti.

"Romanya'nın, başka ülkelerin yaptığını yapmasına izin verilmiyor." ifadesini kullanan Dancila, "Fransa'da sarı yeleklilerin protestolarında neler olduğunu gördük. Kimse Avrupa Parlamentosuna gelip de Fransa hakkında karar çıkartılmasını istemedi. Bu çifte standarttır." dedi.

Romanya, Polonya ve Bulgaristan gibi ülkelere adil davranılmadığını savunan Dancila, ülkesinin ve Bulgaristan'ın yolsuzlukla mücadeleye ilişkin İş Birliği ve Denetleme Mekanizması'nı imzalamasının zorunlu tutulduğunu belirterek, "Hollanda, Fransa ve Almanya'da da yolsuzluk var. Kimse bu ülkelere benzer bir mekanizma imzalamayı zorunlu tutmuyor." ifadesini kullandı.

Romanya son dönemlere AB Komisyonu ve AP tarafından yolsuzluk konularına ilişkin eleştiriye maruz kalmış, liberal demokrasiden uzaklaşmakla suçlanmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 15:14
  1. Romanya Başbakanı Viorica Dancila
  2. fransa
  3. sarı yelekliler

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