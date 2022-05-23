Avrupa ülkesinden 21 gün karantina kararı! Yeni virüs alarmı

Bugüne kadar İngiltere, İspanya, ABD, Kanada, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, İsrail ve İsviçre'de görülen maymun çiçeği virüsü, tüm dünyaya korku salmaya devam ediyor.

Toplam 80 vaka açıklandı

Ülke ülke yayılan virüsle ilgili bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar dünya genelinde 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken, 50 vaka ise henüz araştırılma aşamasında.

Belçika'dan 21 gün karantina kararı

Öte yandan ilk kez 19 Mayıs'ta vaka görülen Belçika'daki yayılmaya, Antwerp kentinde düzenlenen "fetiş festivali"nin neden olduğu belirlendi. Yerel medyaya göre, Flaman sağlık yetkilileri, 20 Mayıs'ta 3 vaka bulunmasının ardından salgınla ilgili politika izlemek için toplandı ve virüs tespit edilen kişilere 21 günlük karantina şartı getirdi. Yüksek riskli temas dahilindeki kişilerin kendilerini izole etmesi istenmezken, özellikle bağışıklığı düşük kişilerden uzak durmaları tavsiye edildi.

Türkiye'de yok

Virüsün pandemiye yol açmayacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır." açıklamasını yaptı.

Maymun çiçeği virüsü nedir?

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.