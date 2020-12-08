Avrupa ülkesindeki aslanlarda koronavirüs tespit edildi

İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Barselona Hayvanat Bahçesi’ndeki 4 aslanda koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüse yakalanan aslanların isimleri ise Zala, Nima, Run Run ve Kiumbe olarak açıklandı.

İnceleme başlatıldı

Hayvanat bahçesi yetkilileri, çalışanlardan 2 kişide de koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

İspanya medyası, uzmanların aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattığını duyurdu.

Kedigillerde daha önce koronavirüs tespit edilmişti

Nisan ayında ABD’nin New York kentinde bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi’nde 4 kaplan ve 3 aslanda koronavirüs tespit edilmişti.

Öte yandan, ABD, Belçika ve Danimarka’da da evcil ve sokak kedilerinde koronavirüse rastlanmıştı.