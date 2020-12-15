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Dünya Avrupa ülkesinde yine aynı tablo! ‘Ayasofya Cami’ye alçakça saldırı
Dünya

Avrupa ülkesinde yine aynı tablo! ‘Ayasofya Cami’ye alçakça saldırı

Hollanda'da bulunan Ayasofya Cami'ne İslam düşmanları tarafından saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:41:00 -
Avrupa ülkesinde yine aynı tablo! ‘Ayasofya Cami’ye alçakça saldırı

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bulunan Ayasofya Camine alçakça saldırı düzenlendi. İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı olan Ayasofya Cami'ne gelen saldırganlar, taşlı saldırı düzenledi.

"Adalete teslim edilmesini umuyoruz''

Konuya ilişkin açıklama yapan İslam Toplumu Millî Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, "Bu gece Amsterdam Ayasofya Camimize bir saldırı gerçekleştiğini üzülerek öğrendik. Cemiyetimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, fail veya faillerin bir an önce tespit edilip adalete teslim edilmesini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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