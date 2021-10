Avrupa ülkesinde Putin korkusu! O silah sonrası panik başladı

Son dönemde hipersonik füze yarışına sahne olan dünya, İngiltere Genel Kurmay Başkanı Nicholas Carter'ın sözlerini konuşuyor. Carter, Putin yönetimindeki Rusya'nın gelişmiş silahlardan oluşan 'savaş sandığı' olduğuna dikkat çekerek bur durumu 'İngiltere için ciddi bir tehdit' olarak nitelendirdi.

Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse Koronavirüs ile yatıp Koronavirüs ile kalkıyor. Ancak 4.9 milyondan fazla cana mal olan Kovid-19 gezegenimizi tehdit eden tek konu değil.

Özellikle son yıllarda ülkeler arasında artan gerilim ve askeri yatırımların hızla artması uzmanları bir hayli eleştiriyor. İngiltere Genelkurmay Başkanı Nicholas Carter'ın açıklamaları ise tehlikenin ne boyutta olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Carter, Putin yönetimindeki Rusya'nın gelişmiş silahlardan oluşan 'savaş sandığı' olduğuna dikkat çekerek bur durumu 'İngiltere için ciddi bir tehdit' olarak nitelendirdi.

General Carter, bu durumun Birleşik Krallık Hükümetini ve silahlı kuvvetleri Moskova'dan gelecek tehditlere karşı tetikte olmaya zorladığının altını çizdi.

İngiliz ordusunun bir numarası Kremlin'in denizaltı teknolojilerindeki ilerlemelerinin Batılı müttefikler için 'büyük bir güvenlik endişesi' olduğunu da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz haflarda ABD tarafının Anti Balistik Füze Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Rusya ile ABD arasında silahlanma yarışı başladığını belirten Putin, barıştan yana olduklarını vurgulamış ancak Rus ordusunun envanterinde bulunan silahları ABD ile kıyaslayarak adeta gözdağı vermişti.

"Her zaman alarm durumundalar"

Moskova'daki bir enerji forumunda konuşan Putin, şehirleri haritadan silebilecek güçteki hipersonik füzeler hakkında 'Bu sadece hipersonik değil, kıtalararası bir füze ve Rusya'da zaten alarm durumundalar' ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın geliştirdiği füzelerin ABD'deki versiyonlarına oranla 5 kat daha hızlı olduğunun altını çizen Putin'in sözleri kısa sürede dünya gündeminin bir numaralı maddesi olmuştu.

İngiliz basını ise Putin'in hipersonik silahlara sahip olduğuyla övünmesi, ABD ile askeri bir çatışma ve Batı ile potansiyel bir 3. Dünya Savaşı'na ilişkin korkuları artırdı' sözleri ile okurlarına duyurmuştu.

Emekli amiral tarih verdi

ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.

Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.

Putin bunu bekliyor

Politico'dan Maximilian Terhalle'ye göre ise ABD - Çin savaşı Rusya Devlet Başkanı Putin'in yıllardır beklediği fırsatı tabiri caizse 'altın tepside' sunabilir.

'Bir ABD-Çin savaşı muhtemelen ABD'nin ekonomik ve askeri yeteneklerinin tamamını olmasa da çoğunu emecek ve sonuç olarak Avrupa'da caydırıcılık sağlama konusundaki güvenilirliğini büyük ölçüde baltalayacaktır' diyen Terhalle'ye göre, böyle bir çatışma Putin'e Rusya'nın 1991'de Soğuk Savaş'ın sonundaki yenilgisini telafi etmek için fırsat sağlayacak.