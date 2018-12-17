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Avrupa ülkesinde milletvekilleri devlet televizyonundan zorla çıkarıldı

Macaristan'da, bildirim okumak için girdikleri televizyon binasını sabote ettikleri iddia edilen iki milletvekili, devlet televizyonu MTVA'dan polis zoruyla çıkartıldı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 18:35

Macaristanlı iki muhalif milletvekili, gece boyunca kaldıkları devlet televizyonu MTVA'dan zorla çıkarıldı.

Macar milletvekilleri Bernadett Szel ve Akos Hadkosy, geçtiğimiz gün 5 maddelik bildirilerini okumak için devlet televizyonu MTVA'nın binasına girdi. Milletvekilleri, bildirilerinin video kaydının yayınlandığından emin olmak için gece boyunca televizyon binasından ayrılmadı. Sabah saatlerinde, milletvekilleri, çalışma alanlarına girmeye çalışınca bina güvenliği polisi çağırdı. Çalışma ofisine giren milletvekilleri, iddiaya göre çalışanların işlerini sabote edince arbede çıktı.

"Binlerce insanı binaya sokmakla tehdit ettiler"

Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde milletvekilleri çalışma alanlarımıza girdiler. MTVA çalışanlarını taciz edip koridor boyunca çalışanları kovaladı. Televizyon yayınını sabote etmeye çalıştılar ve bizi sokaktaki binlerce insanı binaya sokmakla tehdit ettiler" denildi.

Televizyon binasına polislerin gelmesi üzerine iki milletvekili Szel ve Hadkosy zorla binadan çıkartıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 18:35
  1. Macaristan
  2. Macar milletvekilleri Bernadett Szel ve Akos Hadkosy

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