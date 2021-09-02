  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katar, Türkiye gelişmesini Rusya ile duyurdu

Türkiye'deki yalakalar endişelenmeye başladı! ABD, fonladığı isimleri yüzüstü bıraktı

Fatih Altaylı, Murat Ongun'a verdi veriştirdi!

CHP'li belediye işi bir adım öteye taşıdı! 'Aşısını yaptırmayan velilerin çocuklarını kabul etmeyeceğiz'

Böyle bir skandal görülmedi! Milletvekilinden belediye çalışanına böbrek kumpası

Taliban bu mesajdan sonra kararını değiştirdi! Tüm dünyaya seslendiler! ‘Hiçbir ordu burayı alamaz’

Yarısından fazlası hazır! Dev proje için geri sayım başladı

Ateist kafa Türkiye’yi yönetmeye kalkıyor, İYİ Parti de destek veriyor!

Ortalık karışabilir! Taliban'dan Türkiye'nin komşusuna uyarı: Bize geri verin

Türkiye'deki batı yalakası femifaşistler bakın görün! ABD'de yasaklandı
Defne Samyeli, koronavirüse yakalandı
HÜDA PAR'dan seçim barajı açıklaması
İngiltere'den yaptırım kararı
Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
Dünya Avrupa ülkesinde kriz büyüyor! 169 gündür hükümet kurulamadı
Dünya

Avrupa ülkesinde kriz büyüyor! 169 gündür hükümet kurulamadı

Hollanda'da 15-17 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 169 gün geçmesine rağmen halen hükümet kurulamadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 16:51:00 -
Avrupa ülkesinde kriz büyüyor! 169 gündür hükümet kurulamadı

Temsilciler Meclisince 12 Mayıs'ta görevlendirilen Sosyal Ekonomik Konseyi (SER) Başkanı Mariëtte Hamer, yeni hükümetin kurulmasında koalisyon seçenekleri ile ilgili yapılan görüşmelerin raporunu bugün Meclis'e sundu.

Raporda, hükümetin kurulmasında koalisyon seçeneklerindeki çıkmazın endişe verici olduğunu belirten Hamer, azınlık hükümeti kurulmasını tavsiye etti.

Koalisyon görüşmelerinde başı çekmesi gereken tarafları eleştiren Hamer, temel siyasi farklılıklar dışındaki nedenlerle "bloklar" oluşturulduğuna vurgu yaparak, Haziran sonunda sunduğu rapordan bu yana hiçbir şeyin değişmediğine dikkati çekti.

Hamer, koalisyon seçeneklerinin araştırılması için Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) tarafından bir kişinin görevlendirilmesini ve o kişiye VVD, Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Demokrat Partilerinden (CDA) oluşacak bir azınlık koalisyon hükümeti araştırması talimatı verilmesini tavsiye etti.

Yeni hükümetin kurulmasında koalisyon seçeneklerinin araştırılması için VVD partisinde başbakan yardımcılığı yapmış eski içişleri bakanlarından Johan Remkes'in görevlendirilmesi bekleniyor.

Meclis, seçimlerin ardından ilk olarak geçici hükümetin İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren ve VVD Senato Üyesi Annemarie Jorritsma'yı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Ollongren'in 25 Mart'ta parti liderleri ile yapılan ikinci tur görüşmelerindeki bazı bilgileri sızdırması nedeniyle koalisyon görüşmeleri tıkanmıştı.

Yerel medyada çıkan haberde, Ollongren'in elinde bulunan kağıttaki "VVD ve D66 ikinci turunda dikkat edilecek noktalar" başlığın altında, "Sol partiler tam anlamıyla birbirine tutunmuyor”, "Senato çoğunluğu kimse için olmazsa olmaz değil”, bir azınlık hükümeti olasılığı hakkında "çok az ilgi/az destek" gibi notlar yer aldığı kaydedilmişti.

Ayrıca, CDA lideri Wopke Hoekstra'nın müzakere tarzı, yeni hükümetteki olası konumu ile ilgili bazı notların ve CDA’nın ikinci adamı olan milletvekili Pieter Omtzigt'in pozisyonu ile ilgili "başka yerde görev” notlarının yer aldığı aktarılmıştı.

Omtzigt'in pozisyonu ile ilgili "başka yerde görev” notunun geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte tarafından söylendiği ortaya çıkmadan bir hafta önce söz konusu notla ilgili medyaya açıklama yapan Rutte bunu inkar etmişti.

Rutte, Meclis'te yaptığı savunmada böyle bir açıklamayı hatırlamadığını söylemesi üzerine tüm parti liderleri tarafından tepki almıştı.

Ollongren ve Jorritsma'nın bilgilerin dışarıya sızmasından sonra hükümeti kurma görevlerinden istifa ettikleri belirtilmişti.

Temsilciler Meclisi, istifaların ardından 6 Nisan'da hükümeti kurma görevini son hükümette Devlet Bakanlığı görevini yürüten 79 yaşındaki Herman Tjeenk Willink'e vermişti.

Willink, parti liderleri ile yaptığı görüşmelerde koalisyon seçeneklerini araştırarak görüşmelerin raporunu 12 Mayıs'ta Meclis'e sunmuştu.

Toplam 17 partinin 150 sandalyeli Meclis'e girdiği Hollanda'da en az 4 partili bir koalisyon kurulması bekleniyor.

Hollanda'da 2017'de yapılan genel seçimlerden 225 gün sonra iki partili koalisyon hükümeti kurulabilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay