  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa ülkesinde korona krizi: 67 milyar euroluk kayıp
Dünya

Avrupa ülkesinde korona krizi: 67 milyar euroluk kayıp

Koronavirüs salgınından Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerden olan İspanya'da, salgın restoran sektörünü adeta bitme noktasına getirdi. Sektörün 2020'deki kaybının 67 milyar euro olduğu belirtilirken, 85 bin iş yerinin kapandığı ve sektördeki değer kaybının yüzde 50'ye ulaştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:23:00 -
Avrupa ülkesinde korona krizi: 67 milyar euroluk kayıp

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyo-ekonomik etkilerini en ağır hisseden ülkelerden İspanya'da restoran sektörü, 2020'de çok büyük kayıpları olduğunu duyurdu.

İspanya Kafeterya ve Restoran Sahipleri Derneği tarafından paylaşılan verilerde, 2020'de sektörün toplam kaybının 67 milyar avro olduğu, şimdiye kadar 85 bin iş yerinin kapandığı ve sektördeki değer kaybının yüzde 50'ye ulaştığı bildirildi.

Restoran sektörünün İspanya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 6,7'sini, istihdamın da yüzde 8,7'sini oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, mevcut durumda sektördeki 334 bin 100 çalışanın kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı belirtildi.

İspanya'da 1 milyon 715 bin 400 kişiye istihdam sağlayan restoran sektöründe "680 bin çalışanın işinin pamuk ipliğine bağlı olduğu" aktarıldı.

Açıklamada, yeni iş kayıplarının ve kepenk kapatan restoranların olmaması için hükümetten kısa çalışma ödeneğini uzatması ve sektöre yönelik yardımları artırması istendi.

Dernek Başkanı Jose Luis Yzuel, "Durum oldukça ciddi, dramatik. Bizim evden çalışma gibi bir durumumuz yok. Maalesef çok sayıda işletme bu süreçte yarı yolda kalacak. Acil yardım planı gerekiyor." dedi.

İspanya İşverenler Konfederasyonu Başkanı Antonio Garamendi de "Salgından en fazla zarar gören sektör, restoran işletmeleri." diyerek hükümeti ve yerel yönetimleri uyguladıkları sıkı Kovid-19 tedbirlerinden dolayı eleştirdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Rusya’dan ağır saldırı aldılar
Dünya

Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Rusya’dan ağır saldırı aldılar

Rusya, Suriye'nin orta kesimlerinde de faaliyete devam eden DAEŞ gruplarına ağır saldırı düzenledi.
Macron ve ortağı BAE Yemen'de işkence kampları kurmuş!
Dünya

Macron ve ortağı BAE Yemen'de işkence kampları kurmuş!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ortağı BAE ile Yemen’de bir işkence kampı kurduğu ortaya çıktı.
Türkiye'den ABD'ye tokat gibi cevap
Gündem

Türkiye'den ABD'ye tokat gibi cevap

ABD'nin S-400 yaptırımlarıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Siyaseten kabul etmek mümkün değil. Kötü k..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay