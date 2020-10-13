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Dünya Avrupa ülkesinde karantina önlemleri geri geliyor
Dünya

Avrupa ülkesinde karantina önlemleri geri geliyor

Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle Hollanda'da hükümet bar ve restoranların kapatılması ve kapalı alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi yönünde karar aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 21:48:00 -
Avrupa ülkesinde karantina önlemleri geri geliyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte hükümetin aldığı kararlara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, yarın gece yarısından itibaren restoran ve barların yeniden kapatılacağını bildirdi.

Rutte, 13 yaşından büyükler için kapalı alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirildiğini belirterek, "Baharda yaşananların tekrarlamasını istemiyoruz." dedi.

Ev partilerinin yasaklandığını dile getiren Rutte, evlere 3 kişiden fazla misafir kabul edilmemesini istedi. Rutte, toplu taşıma seferlerinin de azaltılacağını ifade ederek, "kısmi karantina"ya geçileceğini ve saat 20.00'den sonra alkollü içecek satışının yasaklandığını kaydetti.

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge de durumun daha da kötüleşmesi durumunda tamamen karantinaya geçilmesinin "kaçınılmaz" olduğuna işaret ederek, "tedbirleri kaldırılmanın en hızlı yolu onları sıkıca uygulamaktır." diye konuştu.

Yeni tedbirler kapsamında amatör spor etkinlikleri ve diğer etkinlikler çarşamba gecesinden itibaren yapılmayacak.

Vaka ve ölü sayısındaki artış önlenemiyor

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Sağlık ve Çevre Enstitüsü (RIVM) bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 7 bin 393 ve son bir haftada 43 bin 903 yeni vaka tespit edildiğini bildirmişti.

RIVM, ölü sayısının ise 150 artarak 6 bin 587'ye çıktığını açıklamıştı.

RIVM, son bir haftada tespit edilen vaka ve gerçekleşen ölüm sayısının önceki haftaya göre yüzde 60 arttığına dikkati çekmişti.

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